«Укртелеком» у 2025 році: розбудова мережі, гігабіт всім і зростання доходів

АТ «Укртелеком» завершило 2025 рік із помітним зростанням фінансових показників, розширенням оптичної мережі та підвищенням стандартів якості для абонентів. Компанія й надалі розбудовує енергонезалежну телекомунікаційну інфраструктуру в умовах повномасштабної війни, повідомляє пресслужба «Укртелекому».

Загальний дохід компанії за 2025 рік сягнув близько 5,2 млрд грн — на 7% більше, ніж 2024 року. EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків та амортизації) перевищила 1,2 млрд грн, зрісши на 31%. Рентабельність за цим показником підвищилась на 4,3 відсоткових пункти — до 24%. Капітальні інвестиції становили близько 500 млн грн: їх спрямували насамперед на розвиток оптичної інфраструктури та енергетичну стійкість мережі. До державних і місцевих бюджетів компанія сплатила майже 1,6 млрд грн податків і зборів.

Ключовим напрямом розвитку залишається оптична мережа на базі технології GPON (Gigabit Passive Optical Network — гігабітна пасивна оптична мережа). Упродовж 2025 року прокладено 4,5 тис. км волоконно-оптичного кабелю, а загальна протяжність мережі досягла майже 93 тис. км. Оптичне покриття охоплює 3,4 млн домогосподарств, а послугами компанії користуються 1 388 медичних та 1 926 освітніх закладів. Частка абонентів оптичного інтернету перевищила 80% від загальної бази інтернет-користувачів «Укртелекому», а дохід від цього сегмента зріс на 12%.

З 1 січня 2026 року компанія запровадила новий стандарт швидкості для всіх абонентів GPON — до 1 Гбіт/с. Гігабітний інтернет доступний незалежно від тарифного плану й без потреби звертатися до контакт-центру чи центрів обслуговування — без жодних прихованих умов. Своєю чергою дочірній мобільний оператор «ТриМоб» у 2025 році розпочав надавати послуги у стандарті LTE/4G, розширивши можливості абонентів мобільного інтернету.

Паралельно з розвитком мережі «Укртелеком» ефективно використовує вивільнені приміщення. Дохід від комерційної оренди за 2025 рік перевищив 550 млн грн, а площа переданих в оренду об’єктів на кінець року становила майже 590 тис. кв. м.

Знаковою подією року став вступ «Укртелекому» до Connect Europe — галузевої асоціації провідних телекомунікаційних операторів Європи. Компанія стала першим українським членом цього об’єднання, що є кроком до інтеграції України в єдиний цифровий простір ЄС. Набутий досвід роботи в умовах бойових дій — від відновлення пошкодженої мережі до побудови кіберстійкої інфраструктури — «Укртелеком» активно передає європейським партнерам.

«У 2025 році ми продовжили інвестувати у стійкість мережі — в оптичну інфраструктуру, енергонезалежність та кіберзахист. За роки повномасштабної війни ми зробили стратегічний вибір: не відновлювати “вчорашнє”, а будувати надійну, енергонезалежну та кіберстійку мережу з використанням сучасних оптичних технологій», — зазначив генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз. За його словами, індекс лояльності нових оптичних клієнтів сегмента B2C наприкінці 2025 року сягнув майже 75% — показник, що відображає довіру до компанії та готовність рекомендувати її послуги.