У Стамбулі вперше у світі протестували оптичну мережу C+L зі швидкістю 1,6 Тбіт/с

Китайська компанія ZTE разом із турецьким оператором Türk Telekom завершила перше у світі практичне тестування інтегрованої інтелектуальної оптичної мережі C+L із пропускною здатністю 1,6 Тбіт/с. Випробування відбулися в Стамбулі.

Під час тестів використовувалося інтегроване рішення ZTE C+L, що охоплює весь спектр 12 ТГц. Централізована система управління забезпечувала безперебійне перемикання між діапазонами C і L. Водночас вдалося досягти надшвидкісної передачі даних за протоколами 400GE та 800GE.

Два задіяні діапазони мають принципову відмінність. C-діапазон — найдавніший і найпоширеніший стандарт у волоконно-оптичному зв’язку, що охоплює довжини хвиль від 1530 до 1565 нанометрів. Він вирізняється мінімальними втратами сигналу під час передачі і є основою магістральних мереж з високою пропускною здатністю. L-діапазон, своєю чергою, охоплює довжини хвиль від 1565 до 1625 нанометрів і править за розширення для C-діапазону. Саме до нього вдаються оператори, щоб збільшити наявний спектр без прокладання нових оптичних волокон.

Ключова перевага протестованого рішення — повна сумісність із наявною інфраструктурою. Технологія не потребує фізичних змін у мережі: пропускна здатність системи зростає завдяки повторному використанню вже прокладених оптичних волокон. Крім того, скорочується кількість типів запасних частин, що спрощує обслуговування. Усе це уможливлює створення економічно ефективної, високопродуктивної й гнучкої архітектури оптичної мережі наступного покоління.

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури Туреччини не обмежується оптикою. Раніше Міністерство транспорту країни оголосило про запуск комерційних мереж 5G у квітні 2026 року — спочатку у великих містах, а повне покриття країни — протягом двох років.