У Стамбулі вперше у світі протестували оптичну мережу C+L зі швидкістю 1,6 Тбіт/с

НовиниТелеком
Türk Telekom та ZTE

Китайська компанія ZTE разом із турецьким оператором Türk Telekom завершила перше у світі практичне тестування інтегрованої інтелектуальної оптичної мережі C+L із пропускною здатністю 1,6 Тбіт/с. Випробування відбулися в Стамбулі.

Під час тестів використовувалося інтегроване рішення ZTE C+L, що охоплює весь спектр 12 ТГц. Централізована система управління забезпечувала безперебійне перемикання між діапазонами C і L. Водночас вдалося досягти надшвидкісної передачі даних за протоколами 400GE та 800GE.

- Реклама -

Два задіяні діапазони мають принципову відмінність. C-діапазон — найдавніший і найпоширеніший стандарт у волоконно-оптичному зв’язку, що охоплює довжини хвиль від 1530 до 1565 нанометрів. Він вирізняється мінімальними втратами сигналу під час передачі і є основою магістральних мереж з високою пропускною здатністю. L-діапазон, своєю чергою, охоплює довжини хвиль від 1565 до 1625 нанометрів і править за розширення для C-діапазону. Саме до нього вдаються оператори, щоб збільшити наявний спектр без прокладання нових оптичних волокон.

Ключова перевага протестованого рішення — повна сумісність із наявною інфраструктурою. Технологія не потребує фізичних змін у мережі: пропускна здатність системи зростає завдяки повторному використанню вже прокладених оптичних волокон. Крім того, скорочується кількість типів запасних частин, що спрощує обслуговування. Усе це уможливлює створення економічно ефективної, високопродуктивної й гнучкої архітектури оптичної мережі наступного покоління.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Розвиток телекомунікаційної інфраструктури Туреччини не обмежується оптикою. Раніше Міністерство транспорту країни оголосило про запуск комерційних мереж 5G у квітні 2026 року — спочатку у великих містах, а повне покриття країни — протягом двох років.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» спільно захищатимуть дані бізнесу та держструктур

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство у сфері кібербезпеки та хмарних сервісів для бізнесу й держструктур України.
Новини

Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека

Netflix придбав стартап InterPositive актора Бена Аффлека, що розробляє ШІ-інструменти для кінопостпродакшену. Аффлек стане старшим радником компанії.
Новини

Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з'ясувала: із 35 466 українських ШІ-треків 2025 року Spotify заблокував лише 4739 — і жодної системності в цьому не простежується.
Новини

Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Apple Music впроваджує теги для треків, створених ШІ. Лейбли й дистриб'ютори маркуватимуть такий контент вручну безпосередньо під час завантаження на платформу.
Новини

UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів про плани каналу: нові формати контенту, міжнародну експансію та зміни в доходах клубів від прав на трансляції.