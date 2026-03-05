Провайдери мають блокувати сайти нелегальних азартних ігор — порушникам загрожує штраф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) нагадала постачальникам електронних комунікаційних мереж та/або послуг про обов’язок обмежувати доступ до вебресурсів, через які організовують або проводять азартні ігри без державної ліцензії. Про це пише Ліга Закон.

Цей обов’язок закріплено в пункті 18 частини 3 статті 18 Закону «Про електронні комунікації». Конкретний перелік ресурсів, що підлягають блокуванню, визначає Агентство ПлейСіті у своїх рішеннях про обмеження доступу. Перелік розміщено на офіційному сайті НКЕК і систематично оновлюють.

- Реклама -

НКЕК, своєю чергою, має повноваження як інформувати провайдерів про їхні зобов’язання, так і перевіряти фактичне виконання цих вимог. Тобто регулятор не лише доводить до відома операторів актуальні переліки заблокованих сайтів, а й контролює, чи справді доступ до них обмежено.

За невиконання вимог щодо блокування НКЕК має право застосовувати штрафи. Відповідно до статті 126 Закону «Про електронні комунікації», розмір стягнення становить 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг). У разі повторного порушення протягом одного календарного року штраф зростає вдвічі — до 4 000 нмдг.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Раніше ми повідомляли, що збір даних про телекомунікаційну інфраструктуру провайдерів в Україні перенесено на два місяці — до 1 травня 2026 року. Такого рішення дійшли Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами (НЦУ) та представники ринку за підсумками наради за участю галузевих асоціацій, великих операторів і силових структур.