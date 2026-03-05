Нацрада зареєструвала онлайн-радіо «FreeДом»

НовиниРадіо
FREEДОМ

На засіданні 5 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала радіо державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Нове радіо працюватиме під тією самою назвою, що й телеканал іномовлення, — «FreeДом». Про це повідомляє «Детектор медіа».

Реєстрацію видано на закордонне онлайн-радіо за технологією OTT, яка забезпечує трансляцію медіаконтенту через інтернет без прив’язки до традиційних кабельних чи супутникових мереж. Відтак слухачі за кордоном зможуть під’єднатися до мовлення з будь-якого пристрою з доступом до мережі.

- Реклама -

Варто зазначити, що спроби запустити власну радіостанцію «Мультимедійна платформа іномовлення України» робила ще у 2021 році. Тоді компанія брала участь у конкурсі Нацради й претендувала на 43 частоти, а сам проєкт мав назву «Дом». Однак у тому конкурсі радіостанція перемоги не здобула.

Розширення присутності «FreeДом» в цифровому просторі не обмежується радіо. Раніше ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» випустило мобільний застосунок телеканалу для Android та iOS. Він дає змогу дивитися прямий ефір, FAST-канали з публіцистичними проєктами іномовлення, а також користуватися бібліотекою контенту в зручний час.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» спільно захищатимуть дані бізнесу та держструктур

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство у сфері кібербезпеки та хмарних сервісів для бізнесу й держструктур України.
Новини

Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека

Netflix придбав стартап InterPositive актора Бена Аффлека, що розробляє ШІ-інструменти для кінопостпродакшену. Аффлек стане старшим радником компанії.
Новини

Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з'ясувала: із 35 466 українських ШІ-треків 2025 року Spotify заблокував лише 4739 — і жодної системності в цьому не простежується.
Новини

Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Apple Music впроваджує теги для треків, створених ШІ. Лейбли й дистриб'ютори маркуватимуть такий контент вручну безпосередньо під час завантаження на платформу.
Новини

UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів про плани каналу: нові формати контенту, міжнародну експансію та зміни в доходах клубів від прав на трансляції.