На засіданні 5 березня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення зареєструвала радіо державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України». Нове радіо працюватиме під тією самою назвою, що й телеканал іномовлення, — «FreeДом». Про це повідомляє «Детектор медіа».

Реєстрацію видано на закордонне онлайн-радіо за технологією OTT, яка забезпечує трансляцію медіаконтенту через інтернет без прив’язки до традиційних кабельних чи супутникових мереж. Відтак слухачі за кордоном зможуть під’єднатися до мовлення з будь-якого пристрою з доступом до мережі.

Варто зазначити, що спроби запустити власну радіостанцію «Мультимедійна платформа іномовлення України» робила ще у 2021 році. Тоді компанія брала участь у конкурсі Нацради й претендувала на 43 частоти, а сам проєкт мав назву «Дом». Однак у тому конкурсі радіостанція перемоги не здобула.

Розширення присутності «FreeДом» в цифровому просторі не обмежується радіо. Раніше ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» випустило мобільний застосунок телеканалу для Android та iOS. Він дає змогу дивитися прямий ефір, FAST-канали з публіцистичними проєктами іномовлення, а також користуватися бібліотекою контенту в зручний час.