MEGOGO отримав права на ранню прем’єру нових концертів «Дизель Шоу»

Медіасервіс MEGOGO отримав права на ранній показ нових випусків «Дизель Шоу (2026)» — передплатники платформи дивитимуться концерти ще до їхнього виходу в ефір.

Перші прем’єрні випуски з’являться на платформі 7 березня. За тиждень після прем’єри на MEGOGO їх можна буде переглянути на телебаченні та YouTube-каналі «Дизель Студіо». Загалом упродовж 2026 року в межах партнерства вийде 35 випусків.

Перший випуск сезону — телевізійна версія концертів, що відбулися 27 і 28 лютого та 1 березня 2026 року на сцені МЦКМ у Києві. Програма поєднує гумористичні сценки, музичні номери й безпосередню взаємодію акторів із глядачами в залі. Формат масштабного сценічного шоу дає змогу команді створювати великі постановки з прем’єрними номерами.

У складі акторів — Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Вікторія Булітко, Дмитро Танкович, Юлія Мотрук, Лілія Ребрик, Назар Задніпровський, Олександр Ярема, Ірина Гордєєва та Ольга Атанасова. Втім, склад виконавців може змінюватися залежно від програми конкретного концерту.

Директорка з контенту MEGOGO Марія Панченко зазначила, що це частина стратегії платформи. «Посилюємо лінійку українських прем’єр на платформі й підтримуємо українських продюсерів та студії, допомагаючи їхньому контенту швидко доходити до широкої аудиторії у високій якості», — сказала вона.

У пресслужбі «Дизель Студіо» своєю чергою повідомили, що цього року вирішили поглибити багаторічну співпрацю з MEGOGO. Відтепер на платформі глядачі знайдуть не лише архівні, а й прем’єрні випуски шоу — ексклюзивно та раніше, ніж на телеканалах і YouTube.

Нові випуски «Дизель Шоу (2026)» виходитимуть щотижня у розділі «Шоу» та будуть доступні в межах передплат MEGOGO — «Легка», «Оптимальна», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y» і «MEGOPACK N+S» — для користувачів на території України.