Ілон Маск розпочав тестування X Chat — нового конкурента WhatsApp і Telegram

Компанія X Ілона Маска розпочала відкрите бета-тестування X Chat — самостійного зашифрованого месенджера для пристроїв на iOS. Завантажити додаток можна через платформу TestFlight, однак початковий ліміт у тисячу учасників вичерпався за дві години. Після такого ажіотажу організатори розширили квоту до п’яти тисяч учасників, повідомляє PCMag.

Дизайнер продукту xAI Майкл Босвелл повідомив, що команда працювала над додатком кілька місяців і тепер потребує відгуків від реальних користувачів. «Протягом останніх кількох місяців ми тихо розробляли самостійний додаток X Chat для iOS… Використовуйте його. Тестуйте його. Нам потрібні ваші відгуки», — написав Босвелл у вівторок у соцмережі X.

- Реклама -

Новий додаток є окремим клієнтом для вкладки особистих повідомлень мережі X, яка в листопаді отримала масштабне оновлення. Серед функцій — зашифровані чати, передача медіафайлів, захист листування паролем, редагування та автоматичне видалення повідомлень за таймером.

Питання безпеки залишається центральним аргументом у просуванні продукту. Ще в жовтні в подкасті Джо Рогана Маск заявив, що сервіс побудований на одноранговій системі шифрування, подібній до тієї, що застосовується в Bitcoin, і є «найбезпечнішим з усіх систем обміну повідомленнями».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас підприємець неодноразово критикував конкурентів — зокрема, ставив під сумнів надійність WhatsApp і захищеність Signal. У відповідь голова WhatsApp Вілл Кеткарт назвав такі закиди спробою привернути увагу до власного продукту через необґрунтовані звинувачення.

За даними нейромережі Grok, версія X Chat для Android також перебуває в розробці й має з’явитися найближчим часом.