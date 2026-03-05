Ілон Маск розпочав тестування X Chat — нового конкурента WhatsApp і Telegram

Новини
X chat
Фото: Matteo Della Torre/NurPhoto via Getty Images

Компанія X Ілона Маска розпочала відкрите бета-тестування X Chat — самостійного зашифрованого месенджера для пристроїв на iOS. Завантажити додаток можна через платформу TestFlight, однак початковий ліміт у тисячу учасників вичерпався за дві години. Після такого ажіотажу організатори розширили квоту до п’яти тисяч учасників, повідомляє PCMag.

Дизайнер продукту xAI Майкл Босвелл повідомив, що команда працювала над додатком кілька місяців і тепер потребує відгуків від реальних користувачів. «Протягом останніх кількох місяців ми тихо розробляли самостійний додаток X Chat для iOS… Використовуйте його. Тестуйте його. Нам потрібні ваші відгуки», — написав Босвелл у вівторок у соцмережі X.

- Реклама -

Новий додаток є окремим клієнтом для вкладки особистих повідомлень мережі X, яка в листопаді отримала масштабне оновлення. Серед функцій — зашифровані чати, передача медіафайлів, захист листування паролем, редагування та автоматичне видалення повідомлень за таймером.

Питання безпеки залишається центральним аргументом у просуванні продукту. Ще в жовтні в подкасті Джо Рогана Маск заявив, що сервіс побудований на одноранговій системі шифрування, подібній до тієї, що застосовується в Bitcoin, і є «найбезпечнішим з усіх систем обміну повідомленнями».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас підприємець неодноразово критикував конкурентів — зокрема, ставив під сумнів надійність WhatsApp і захищеність Signal. У відповідь голова WhatsApp Вілл Кеткарт назвав такі закиди спробою привернути увагу до власного продукту через необґрунтовані звинувачення.

За даними нейромережі Grok, версія X Chat для Android також перебуває в розробці й має з’явитися найближчим часом.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» спільно захищатимуть дані бізнесу та держструктур

«Укртелеком» і датацентр «ПАРКОВИЙ» оголосили про стратегічне партнерство у сфері кібербезпеки та хмарних сервісів для бізнесу й держструктур України.
Новини

Netflix придбав кінотехнологічний стартап Бена Аффлека

Netflix придбав стартап InterPositive актора Бена Аффлека, що розробляє ШІ-інструменти для кінопостпродакшену. Аффлек стане старшим радником компанії.
Новини

Spotify заблокував майже 5000 українських треків, згенерованих ШІ

Аналітична спільнота NUAM з'ясувала: із 35 466 українських ШІ-треків 2025 року Spotify заблокував лише 4739 — і жодної системності в цьому не простежується.
Новини

Apple Music запровадить маркування треків, створених штучним інтелектом

Apple Music впроваджує теги для треків, створених ШІ. Лейбли й дистриб'ютори маркуватимуть такий контент вручну безпосередньо під час завантаження на платформу.
Новини

UPL.TV планує вийти за межі футбольних трансляцій і залучити нову аудиторію

Керівник UPL.TV Максим Радченко розповів про плани каналу: нові формати контенту, міжнародну експансію та зміни в доходах клубів від прав на трансляції.