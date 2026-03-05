«Другий Вітя»: новий сезон серіалу вийде на «Київстар ТБ» 2 травня

2 травня на платформі «Київстар ТБ» відбудеться онлайн-прем’єра другого сезону original-серіалу — «Другий Вітя». Продовження драмеді про автослюсаря з Лубен, який мріє стати психологом, виходить у межах стратегічного партнерства «Київстар ТБ» та FILM.UA Group і є частиною цілеспрямованої роботи з розвитку українського серіального контенту для OTT-платформ.

У першому сезоні глядачі познайомилися з Вітею (Віктор Дуфинець) — молодим автослюсарем зі СТО в Лубнах, який консультував клієнтів, порівнюючи людську психіку з будовою авто. Такий нестандартний підхід зробив його місцевою знаменитістю, проте другий сезон розгортається вже в іншому вимірі. Герой залишає рідне місто й вирушає до Києва — перед ним нове середовище, інші правила та значно вищі ставки.

У столиці Вітя береться за новий етап фахового зростання. Він налагоджує стосунки з незнайомими людьми, потрапляє в ситуації, що перевіряють не лише професійні знання, а й характер. Поруч із його особистою історією розгортаються паралельні сюжетні лінії — зокрема, власна доля Льохи (Владислав Мелешко), якого глядачі полюбили ще в першому сезоні. Цього разу персонаж зазнає випробувань дорослішання та відповідальності.

Новий сезон також розширює коло дійових осіб — з’являються герої, що відкривають нові сюжетні можливості. Ставки зростають, і Вітя має довести, що здатний рухатися вперед і зберігати рівновагу між роботою, друзями й почуттями. При цьому «Другий Вітя» зберігає те, що підкорило глядачів раніше: психологічні колізії, впізнавані людські типажі та теплий гумор.

Серіал «Вітя» — один із перших кроків «Київстар ТБ» у створенні власного original-контенту. В основі проєкту — однойменна короткометражка режисера Максима Сусіди, знята як дипломна робота в Українській Кіношколі. Згодом фільм здобув нагороду на Eastern European Short Film Awards і отримав номінацію на фестивалі «Mykolaichuk OPEN».