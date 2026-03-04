Європа і Китай майже одночасно випробували гігабітні канали лазерного зв’язку на геостаціонарній орбіті

Європейське космічне агентство (ЄКА) і китайський Інститут оптоелектроніки Академії наук КНР оголосили про успішні випробування лазерного зв’язку із супутниками на геостаціонарній орбіті — на висоті близько 36 000 км. Обидва результати отримано практично одночасно. Досягнення ж стали помітною віхою в розвитку оптичних технологій зв’язку для космосу, пише The Register.

Фахівці ЄКА провели експеримент, під час якого термінал виробництва Airbus встановив стабільне з’єднання із супутником Alphasat TDP 1. Швидкість передачі даних сягнула 2,6 Гбіт/с і трималася кілька хвилин без жодних помилок. Для цього застосували методи адаптивної оптики, що компенсують атмосферну турбулентність, а також когерентний прийом сигналу, який зменшує вплив перешкод.

Китайські дослідники зосередились на тривалості з’єднання. Наземна станція з дзеркалом приймача діаметром 1,8 м, розроблена спеціально для цього експерименту, забезпечила симетричний канал зі швидкістю 1 Гбіт/с у кожному напрямку на відстані до 40 000 км. З’єднання тривало безперервно три години завдяки динамічному відстеженню із замкнутим контуром і корекції спотворень у реальному часі.

Обидва результати особливо важливі з огляду на специфіку геостаціонарної орбіти. Традиційний радіозв’язок на таких відстанях має відчутні обмеження за пропускною здатністю. Лазерний канал, своєю чергою, забезпечує вищу швидкість передачі й менше розсіювання сигналу, що водночас ускладнює його перехоплення — а це важливо для оборонних, комерційних і наукових застосувань.

Представник Airbus зазначив, що йдеться про технічно вкрай складне завдання, розв’язання якого відкриває нову еру супутникових комунікацій на десятиліття вперед. Геостаціонарні супутники охоплюють величезні ділянки земної поверхні, тож оснащення їх швидкісними лазерними каналами дає змогу перетворити ці апарати з простих ретрансляторів на повноцінні вузли обробки даних.

Надалі такі технології уможливлять створення розгалужених космічних мереж і підвищать ефективність передачі інформації на великі відстані. Окремим завданням стане адаптація протоколів зв’язку до умов космосу — тривалих затримок сигналу й періодичних виходів із зони видимості. Серед головних бенефіціарів — авіація, морське судноплавство, а також майбутні місії у глибокий космос, де геостаціонарні ретранслятори слугуватимуть опорними вузлами зв’язку.

