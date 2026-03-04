Taara представила Beam — систему роздачі інтернету світловими променями зі швидкістю 25 Гбіт/с

28 лютого 2026 року компанія Taara, що відокремилася від корпорації Google, оголосила про запуск системи Beam для високошвидкісної передачі даних у міській забудові за допомогою спрямованих світлових променів. Про це пише New Atlas.

Система забезпечує двосторонній обмін даними зі швидкістю до 25 Гбіт/с і наднизькою затримкою сигналу. Пристрої — розміром із взуттєву коробку й вагою близько 8 кг — призначені для встановлення на стовпах і дахах будівель у густонаселених районах. Основу технології становить оптична фазована решітка на кремнієвій платі з понад тисячею мініатюрних світловипромінювачів, що дає змогу точно формувати й спрямовувати промені між пристроями в зоні прямої видимості на відстані до 10 км.

Головна перевага Beam перед традиційним оптоволокном — швидкість розгортання. Монтаж не потребує земляних робіт чи дозволів на розкриття дорожнього покриття, тож система може запрацювати вже за кілька годин.

Taara планує інтегрувати Beam у міську та приміську інфраструктуру разом із більшими пристроями Lightbridge, що забезпечують зв’язок на відстанях до 20 км через водойми, складний рельєф та інші перешкоди, де прокладати оптоволокно складно. Beam продовжив розробки компанії: 2025 року Taara представила чіп із програмним керуванням, здатний спрямовувати світло без механічних рухомих частин. Інфраструктура Lightbridge вже працює у 20 країнах, а нещодавно з’явилася версія Lightbridge Pro з пропускною здатністю операторського класу.

Портфель продуктів Taara — Beam і Lightbridge — компанія позиціює як конкурентну відповідь супутниковим системам зв’язку, зокрема Starlink і майбутньому сервісу Amazon Leo. Низька затримка й оперативне розгортання — ключові аргументи на користь масштабування глобальної інфраструктури для потреб штучного інтелекту.

