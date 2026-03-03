Trump Mobile T1 Phone підозріло нагадує HTC U24 Pro

Мобільний оператор Trump Mobile не перший місяць анонсує власний смартфон T1 Phone — і за цей час дизайн пристрою зазнав кількох кардинальних змін. Тепер з’явилися підстави думати, що в основу фінальної версії покладено тайванський смартфон HTC U24 Pro, повідомляє The Verge.

Утім, навіть якщо це припущення правильне, воно не свідчить про таємну співпрацю між HTC та компанією, пов’язаною з президентом США. Представник HTC Сохаіб Ахмед чітко заявив: тайванський виробник не розробляє й не виготовляє смартфони для сторонніх замовників. Проте одне не виключає іншого. HTC U24 Pro вийшов у 2024 році за ціною €564 і сприймався як повернення HTC на ринок — після того, як у 2017 році Google придбала виробничий підрозділ компанії за $1,1 млрд, що суттєво підірвало її позиції.

Зовнішня схожість двох пристроїв справді впадає у вічі. Обидва смартфони мають кутасту рамку вздовж периметру й виразно вигнутий екран. У верхній частині дисплея — три асиметричні вирізи характерних форми та розмірів: подовжена решітка динаміка, невеликий отвір світлодіодного індикатора сповіщень і смужка датчика наближення. Щоправда, наявність такого індикатора в T1 Phone поки що офіційно не підтверджена. На верхньому торці апарата Trump Mobile, видається, є отвір мікрофона та 3,5-мм роз’єм для навушників — нечастий гість у сучасних смартфонах. Так само рідкісним нині є й слот для карт пам’яті microSD за наявності вбудованого накопичувача об’ємом 512 ГБ.

Технічні характеристики також збігаються. Основна й фронтальна камери T1 Phone мають роздільну здатність 50 мегапікселів, а в інтерфейсі пристрою простежуються надширококутний об’єктив і дворазовий зум — усе це є і в HTC U24 Pro. В основі тайванської моделі — чіп Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, тоді як у T1 Phone застосовано процесор із тієї самої серії Snapdragon 7. Різниться лише місткість акумулятора: в U24 Pro — 4 600 мА·год, у T1 Phone заявлено 5 000 мА·год. Крім того, HTC U24 Pro має 6,8-дюймовий OLED-дисплей, підтримує бездротову й дротову зарядку зі швидкістю 60 Вт, а корпус відповідає стандарту захисту IP67.

Пояснення такої схожості, можливо, криється в особливостях сучасної індустрії. Останні моделі HTC помітно різняться між собою за дизайном, що наводить на думку про залучення ODM-партнерів (Original Design Manufacturer — виробник оригінального обладнання за специфікаціями замовника). Такі партнери розробляють пристрої під конкретне технічне завдання, однак зберігають право власності на проєкт і можуть повторно використовувати його для інших клієнтів. Цілком імовірно, Trump Mobile звернулася до того самого ODM-партнера, що раніше працював із HTC. «Фінальне складання» смартфона американський оператор обіцяє здійснювати в Маямі, проте конкретного підприємства не назвав і жодних додаткових пояснень не надав.

Варто зазначити, що Trump Mobile перебуває під пильною увагою не лише технічних оглядачів. Нещодавно одинадцять конгресменів-демократів звернулися до Федеральної торгової комісії США (FTC) із запитом розслідувати діяльність компанії. Серед претензій — оманливе маркування «Зроблено в Америці», яке Trump Mobile згодом прибрала з рекламних матеріалів, а також стягнення передоплати $100 за T1 Phone. Наразі жоден із замовників так і не отримав обіцяного пристрою.