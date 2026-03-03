Starlink планує забезпечити смартфони прямим супутниковим зв’язком зі швидкістю 150 Мбіт/с

SpaceX розкрила подробиці планів щодо розбудови супутникового стільникового зв’язку стандарту 5G через угруповання Starlink. За словами представника компанії, цільовий показник пікової швидкості становитиме 150 Мбіт/с на одного користувача — рівень, порівнянний із наземними мережами 5G, повідомляє PCMag.

Детальніше про плани розповів керівник відділу політики SpaceX у сфері супутникового зв’язку Удрівольф Піка на конференції Space Connect. «Ми прагнемо досягти пікової швидкості 150 Мбіт/с на користувача, — зазначив він. — Це неймовірно з огляду на бюджети каналу зв’язку від космосу до мобільного телефону». Для порівняння: за даними сервісу Speedtest компанії Ookla, швидкість завантаження в мережі 5G T-Mobile нині сягає 309 Мбіт/с, а в мережі 5G AT&T — 172 Мбіт/с.

- Реклама -

Утім, нинішній стан технології значно відстає від заявлених орієнтирів. Starlink надає стільниковий зв’язок через компанію T-Satellite, що належить T-Mobile, однак пропускна здатність цього сервісу обмежена. Він підтримує текстові повідомлення, деякі мобільні застосунки та відеодзвінки низької роздільної здатності, проте швидкість завантаження не перевищує 4 Мбіт/с на користувача.

Щоб досягти нових показників, SpaceX планує увести в експлуатацію радіочастотний спектр, нещодавно придбаний у компанії EchoStar. Водночас компанія звернулася до регуляторів за дозволом вивести на орбіту додаткові 15 000 супутників Starlink — наразі для стільникових послуг працює лише близько 650 апаратів. Запуск оновленого сервісу заплановано на кінець 2027 року, коли завершиться угода щодо спектра EchoStar. Партнерська мережа SpaceX постійно розширюється — окрім T-Mobile, до неї вже входять канадський Rogers, японський KDDI, а також «Київстар» в Україні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

На цьому ринку SpaceX діє не без конкурентів. Компанія AST SpaceMobile розвиває власну мережу супутникового стільникового зв’язку й заявляє про пікову швидкість 120 Мбіт/с на одну комірку покриття. Нещодавно вона вивела на орбіту перший супутник другого покоління BlueBird з антенною решіткою площею 230 м², розрахованою на швидкісний широкосмуговий зв’язок. До кінця поточного року AST SpaceMobile розраховує запустити від 45 до 60 супутників, що дасть змогу охопити ключові ринки, тоді як для глобального покриття знадобиться 90 апаратів. Комерційний запуск послуг компанія планує розпочати разом із партнерами AT&T і Verizon також до кінця року. Крім того, AST SpaceMobile підписала меморандум про взаєморозуміння з Vodafone Україна щодо впровадження космічної мережі стільникового широкосмугового доступу в Україні.

Глава SpaceX Ілон Маск у 2025 році висловлювався щодо перспектив конкуренції Starlink із традиційними операторами. «Щоб було ясно — ми не збираємося руйнувати бізнес інших операторів. Вони продовжуватимуть роботу, адже мають значний обсяг спектра, — зазначив він. — Але у користувача має бути змога користуватися Starlink так само, як послугами AT&T, T-Mobile, Verizon чи будь-якого іншого оператора».