Qualcomm представила перший чип із підтримкою Wi-Fi 8 і пообіцяла запустити мережі 6G у 2029 році

На виставці Mobile World Congress (MWC) компанія Qualcomm показала кілька нових продуктів у сфері мережевих технологій наступного покоління. Серед головних новинок — модем X105 5G з підтримкою агентного штучного інтелекту (ШІ) та мережевий адаптер FastConnect 8800 із підтримкою Wi-Fi 8, що вдвічі перевищує пікові швидкості попередніх рішень на основі Wi-Fi 7.

Модем X105 5G — це процесор п’ятого покоління для мобільних мереж 5G. За словами виробника, він застосовує агентний ШІ для підвищення продуктивності в різних сценаріях роботи. Порівняно з попередньою моделлю X85, новинка споживає на 30% менше енергії, а її розміри зменшилися на 15%. Такого результату вдалося досягти завдяки новому радіочастотному трансиверу власної розробки Qualcomm.

Мережевий адаптер FastConnect 8800 виготовлено за 6-нм технологічним процесом. Виробник стверджує, що оновлена конфігурація радіомодуля 4×4 забезпечує втричі більший гігабітний радіус дії проти попередніх стандартів. Адаптер також підтримує Bluetooth 7.0 і технологію Bluetooth HDT (High Data Throughput — висока пропускна здатність даних), яка збільшує максимальну швидкість передачі до 7,5 Мбіт/с. Для порівняння: стандарт Bluetooth LE забезпечує лише 2 Мбіт/с. Вихід FastConnect 8800 на ринок заплановано на кінець 2026 року — водночас із лінійкою продуктів Dragonwing Wi-Fi 8 для ринку IoT й корпоративних клієнтів.

Qualcomm також повідомила про створення стратегічної коаліції з галузевими партнерами, щоб підготуватися до глобального розгортання мереж 6G від 2029 року. Компанія характеризує майбутні мережі 6G як орієнтовані на ШІ й призначені для підключення, масштабного зондування та високопродуктивних обчислень. Стандарти та специфікації 6G планують затвердити до 2028 року, аби вже наступного року розпочати запуск сумісних комерційних систем.