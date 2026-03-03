Paramount об’єднає стримінгові сервіси HBO Max і Paramount+

Paramount об'єднає Paramount+ і HBO Max в єдину платформу
Фото: The Streamable

Paramount Skydance Corporation оголосила про плани об’єднати стримінгові платформи Paramount+ і HBO Max в єдиний сервіс. Це відбудеться після завершення угоди з придбання Warner Bros. Discovery вартістю $110 мільярдів, повідомляє Bloomberg.

Відповідний договір офіційно підписали 27 лютого 2026 року, а завершити угоду компанія планує у третьому кварталі. Угода стала підсумком багатомісячних зусиль генерального директора Paramount Девіда Еллісона, який прагнув придбати легендарну голлівудську студію разом із медіаактивами — зокрема HBO, CNN і TNT.

Виступаючи перед інвесторами, Еллісон запевнив, що не планують скорочувати виробництво контенту. За його словами, угода є «проконкурентною, проспоживчою і на користь творчої спільноти». Щороку кожна зі студій випускатиме по 15 повнометражних фільмів — загалом не менше 30 стрічок на рік.

Фінансовий директор Paramount Денніс Чінеллі розкрив прогнозні показники об’єднаної компанії. Сукупний дохід у 2026 році сягне $69 мільярдів, а прибуток до сплати відсотків, податків та амортизації — близько $18 мільярдів. Загальний чистий борг нового об’єднання становитиме $79 мільярдів.

Попри злиття платформ, бренд HBO збережеться — Еллісон окремо наголосив на цьому. Він також вказав на широкий спортивний портфель майбутньої компанії: права на трансляції матчів NFL, турнірів UFC, March Madness, PGA Tour та Олімпійських ігор у Європі. Водночас угода з UFC на $7,7 мільярда, укладена влітку 2025 року, дає змогу транслювати події на каналі TNT.

У боротьбі за Warner Bros. Discovery компанія Paramount послідовно підвищувала пропозицію — від $19 за акцію у вересні 2025-го до $31 у лютому 2026 року. Так компанія обійшла Netflix, який претендував на той самий актив за $82,7 мільярда. За умовами договору Paramount вже виплатила Netflix $2,8 мільярда комісії та зобов’язалася перерахувати Warner Bros. Discovery $7 мільярдів, якщо угоду не схвалять регулятори.

Редакція Mediasat
