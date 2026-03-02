Vodafone та AST SpaceMobile розгорнуть в Україні супутниковий зв’язок для звичайних смартфонів

«Vodafone Україна» та американська компанія AST SpaceMobile підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження в Україні космічної мережі стільникового широкосмугового доступу. Про угоду оголосили на виставці MWC у Барселоні. Партнерство передбачає під’єднання звичайних смартфонів до швидкісного інтернету й голосових послуг безпосередньо через супутники — без спеціалізованих терміналів.

Ключова відмінність нового рішення від наявних супутникових сервісів — перехід від базового обміну текстовими повідомленнями до повноцінного цифрового зв’язку. Для цього «Vodafone Україна» планує використати сузір’я супутників AST SpaceMobile на низькій навколоземній орбіті (LEO). Перевага LEO-орбіти — мінімальна затримка сигналу, що уможливлює голосові дзвінки в реальному часі. Практична цінність такого підходу особливо висока для регіонів, де наземна інфраструктура відсутня або зруйнована.

- Реклама -

Проєкт охоплює чотири основні напрями. Перший — високошвидкісний LEO-інтернет зі швидкістю передачі даних, достатньою для роботи корпоративних сервісів, стрімінгу та вебсерфінгу. Другий — голосовий зв’язок без посередників, тобто можливість телефонувати зі звичайних смартфонів без спеціальних терміналів чи додатків. Третій — надійний резервний рівень зв’язку, який гарантує українцям доступ до мережі за будь-яких умов на землі. Четвертий — автоматичне перемикання між наземними базовими станціями та LEO-супутниками для пристроїв із підтримкою стандарту 3GPP.

Генеральна директорка «Vodafone Україна» Ольга Устинова зазначила, що компанія не обмежується простим обміном повідомленнями. «Ми пропонуємо потужне супутникове рішення. Наша мета — забезпечити доступ до всіх можливостей інтернету та якісного голосового зв’язку навіть у найвіддаленіших куточках країни», — сказала вона.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Президент AST SpaceMobile Скотт Вішневські своєю чергою окреслив ширший контекст угоди. За його словами, компанія прагне забезпечити зв’язок незалежно від географії та стану наземної інфраструктури. Завдяки орбітальному угрупуванню звичайні смартфони зможуть отримувати швидкісні послуги безпосередньо з орбіти. «Ми об’єднуємо космос і землю, щоб підтримати людей, бізнес та критичні служби по всій Україні», — наголосив він.

Наступний етап співпраці передбачає опрацювання деталей комерційного запуску — від маркетингової стратегії та використання радіочастот до вдосконалення клієнтського досвіду. Утім, меморандум визначає загальні рамки співпраці та не є зобов’язувальним комерційним контрактом. Реалізація проєкту залежить від результатів технічних випробувань, підписання фінальних угод і отримання необхідних дозволів від регуляторних органів.

Водночас британський Vodafone та AST SpaceMobile просувають супутниковий зв’язок і в ширшому європейському контексті. Раніше компанії оголосили про спільний проєкт зі створення супутникової інфраструктури для прямого зв’язку зі смартфонами в Європі. Операційний центр майбутньої системи планують розмістити в Німеччині — поблизу Мюнхена або Ганновера. Управляти проєктом буде спільне підприємство обох компаній, яке забезпечить покриття для мобільних операторів на всьому континенті.

Технічну основу для цих планів формує розвиток власного супутникового угрупування AST SpaceMobile. Нещодавно компанія розгорнула антенну решітку супутника BlueBird 6 на LEO-орбіті — площею близько 223 квадратних метрів, що є рекордом серед комерційних комунікаційних антен на низькій навколоземній орбіті. Завдяки цьому пікова швидкість передачі даних сягає 120 Мбіт/с — вдесятеро більше, ніж у попередніх апаратів серії BlueBird 1–5. Супутник забезпечує послуги мобільного зв’язку стандартів 4G і 5G, включно з відеодзвінками, безпосередньо на звичайні смартфони.