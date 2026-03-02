На відновлення медійної та телекомунікаційної галузей України необхідно $7,1 млрд — звіт RDNA5

Прапор + телеком башня

Відновлення й реконструкція телекомунікаційного, цифрового та медійного секторів України протягом 2026–2035 років потребуватимуть $7,1 млрд, а сукупний збиток від широкомасштабного російського вторгнення сягає $2,5 млрд. Такі дані наводяться у звіті з оцінки збитків і потреб (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA5), підготовленому за участі Світового банку, Єврокомісії та ООН.

Серед першочергових завдань відновлення — ремонт частково пошкодженої телекомунікаційної та поштової інфраструктури, а також розширення систем резервування. Зокрема, йдеться про резервне електроживлення й налагодження супутникового зв’язку.

Потреби у відновленні зосереджені переважно в прифронтових і густонаселених областях. На Донецьку, Запорізьку, Київську та Харківську області разом припадає понад 65% необхідних інвестицій. Картина збитків дещо інша — 55% шкоди зафіксовано в Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

«Збитки відображають втрачені доходи приватних операторів та постачальників поштових послуг, збільшення експлуатаційних витрат через ремонт та додаткові витрати на резервні генератори електроенергії», — зазначається у звіті. У документі також констатується, що пошкодження й втрати загалом порушили доступ населення до інформації, освіти та державних послуг.

Звіт RDNA5 охоплює період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року. Загальна вартість відновлення України, за його оцінкою, на наступне десятиліття становить $588 млрд — це майже втричі більше від прогнозованого номінального ВВП країни за 2025 рік. Для порівняння: у попередньому звіті RDNA4 ця цифра становила $524 млрд, у RDNA3 — $486 млрд, двома роками раніше — $411 млрд. Пряма шкода також невпинно зростає: RDNA5 оцінює її у $195 млрд проти $176 млрд за RDNA4 та $152 млрд за RDNA3.

Редакція Mediasat
