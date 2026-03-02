MEGOGO транслюватиме матчі жіночої збірної України у відборі на ЧС-2027

Новини
03.03.2026 — Україна — Англія

Медіасервіс MEGOGO транслюватиме матчі жіночої збірної України у межах європейської кваліфікації до жіночого чемпіонату світу-2027. Глядачі зможуть стежити за іграми на OTT-платформі та телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в ефірі T2 і кабельних мережах, повідомляє пресслужба компанії.

На старті відбору «синьо-жовті» зустрінуться з двома найсильнішими командами Європи — збірними Англії та Іспанії. Обидва поєдинки прийматиме стадіон Мардан в Антальї (Туреччина): 3 березня 2026 року Україна зіграє проти Англії, а 7 березня — проти Іспанії. Початок обох матчів о 19:00 за київським часом.

07.03.2026 — Україна — Іспанія

Іспанія нині очолює світовий рейтинг Міжнародної федерації футболу (ФІФА), тоді як Англія зазвичай посідає місця в топ-3, хоча наразі є четвертою. Обидві команди виходять на цю кваліфікацію як фіналістки чемпіонату Європи-2025, де Англія здолала Іспанію в серії пенальті. В активі британок — золото Євро-2022 і срібло чемпіонату світу-2023, на якому чемпіонкою стала Іспанія.

Матчі збірної України коментуватимуть Вадим Шевякін і Павло Посохов. Міністудія на платформі MEGOGO починається о 18:30 — перед кожним поєдинком, у перерві та після фінального свистка. На OTT-платформі ігри доступні за передплатами «Спорт» і в усіх «MEGOPACK». Пряму трансляцію також вестиме офіційний YouTube-канал Української асоціації футболу (УАФ).

Жіночий чемпіонат світу відбудеться влітку 2027 року в Бразилії. Збірна України змагатиметься в Лізі А — найвищому дивізіоні кваліфікації. Груповий етап пройде навесні та влітку 2026 року: чотири переможці груп Ліги А здобудуть прямі путівки на Мундіаль, а решта місць визначиться у плей-оф наприкінці року.

Розклад матчів жіночої збірної України в групі A3 відбору ЧС-2027:

  • 03.03.2026 — Україна — Англія
  • 07.03.2026 — Україна — Іспанія
  • 14.04.2026 — Ісландія — Україна
  • 18.04.2026 — Іспанія — Україна
  • 05.06.2026 — Україна — Ісландія
  • 09.06.2026 — Англія — Україна
