«Київстар» також доєднався до європейської телеком-спільноти ETIS

«Київстар» доєднався до ETIS — європейської спільноти, що об’єднує професіоналів телекомунікаційної галузі та є платформою для обміну досвідом між провідними операторами континенту. Відтак до організації входять одразу дві провідні українські телекомунікаційні компанії.

Раніше Mediasat повідомляв, що членом ETIS став «Укртелеком». Як з’ясувалося, одночасно до спільноти доєднався й найбільший мобільний оператор України.

У третьому кварталі 2025 року «Київстар» обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів — на 3,6% менше, ніж роком раніше. Водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% — до 15 млн. EBITDA оператора за квартал становила 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року; у доларовому еквіваленті зростання становило 20,4% — до $171 млн.

ETIS зазначила, що «Київстар» та «Укртелеком» мають значний досвід підтримки й відновлення критичної комунікаційної інфраструктури в екстремальних умовах. За словами організації, їхня експертиза охоплює стійкість мережі, безперервність цифрових послуг, відновлення інфраструктури, кібербезпеку та масштабну операційну трансформацію.

Членство в ETIS дає «Київстару» доступ до робочих груп, бенчмаркінгових ініціатив — зокрема TeBIT — а також до галузевих заходів, включно зі щорічним Gathering ETIS.

ETIS об’єднує провідних телекомунікаційних операторів Європи та суміжних країн і є платформою для обміну досвідом у сферах інформаційної безпеки, цифрової стратегії, сталого розвитку та операційних трансформацій.