«Київстар» став партнером Starlink Mobile — сервісу на базі супутників V2 з підтримкою прямого зв’язку та 5G

«Київстар» став партнером Starlink Mobile — нового сервісу SpaceX на базі супутників V2, які забезпечать мобільний зв’язок напряму зі смартфонами без наземних базових станцій. Про це пише видання «Межа».

Ключова відмінність нового покоління від нинішнього — суттєво розширена функціональність. Якщо чинні супутники Direct-to-Cell переважно підтримують обмін повідомленнями та базову передачу даних, то V2 орієнтовані на голосові й відеодзвінки, стримінг, роботу застосунків і високошвидкісний інтернет.

Технічну основу нових супутників становлять вдосконалені фазовані антени та спеціалізовані чипи. Вони дають змогу одночасно формувати тисячі спрямованих променів і забезпечують приблизно у 20 разів більшу пропускну здатність порівняно з першим поколінням. Система працює зі звичайними LTE-смартфонами — спеціального обладнання не потребується.

Супутники відіграють роль «вежі мобільного зв’язку в космосі» й інтегруються з мережами операторів за роумінговим принципом. Завдяки цьому користувачі зможуть безперервно переходити між супутниковим і наземним зв’язком без втрати з’єднання. У більшості умов сервіс має забезпечити покриття стандарту 5G з якістю, наближеною до наземних мереж.

Starlink Mobile позиціюється не як замінник наземної інфраструктури, а як її доповнення. Сервіс призначений для забезпечення зв’язку у віддалених регіонах, під час надзвичайних ситуацій або пошкодження інфраструктури. SpaceX окремо наголошує на потенціалі технології для екстрених служб і рятувальників.

Супутники попередніх версій виводили на орбіту ракетою Falcon 9, тоді як для нового покоління SpaceX планує використовувати Starship. Після розгортання вони з’єднуватимуться між собою лазерними каналами, що забезпечить глобальне покриття.

До партнерської мережі вже увійшли оператори з Північної Америки, Європи, Азії та Океанії — зокрема T-Mobile, Rogers, KDDI, Telstra та Optus. Серед названих партнерів «Київстар» — єдиний представник України. SpaceX зазначає, що список операторів розширюватиметься.

Розвиток сервісу має і юридичне підґрунтя — раніше SpaceX подала до Патентного відомства США заявку на реєстрацію торгової марки Starlink Mobile, яка охоплює послуги двостороннього передавання голосу, аудіо, відео й даних через супутниковий та бездротовий зв’язок.