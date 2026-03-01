Японська Buffalo зупиняє виробництво Blu-ray-приводів

Buffalo припиняє випуск Blu-ray-приводів

Японський виробник периферійних пристроїв Buffalo, відомий насамперед мережевим обладнанням, USB-концентраторами та зовнішніми накопичувачами, повідомив про завершення випуску зовнішніх Blu-ray-приводів. У липні компанія зніме з виробництва три моделі — і, за її власною заявою, «наступників їм не передбачено». Про це повідомляє AV Watch.

Йдеться про пристрої з індексами BRXLPT6U3E, BRXLPTV63B і BRXLPTWOU3 — усі три є зовнішніми приводами з USB-підключенням, що підтримують читання й запис дисків форматів Blu-ray, DVD та CD.

З-поміж трьох моделей вирізняється BRXLPTWOU3. Цей привід відповідає вимогам японського «Закону про електронний бухгалтерський облік», який донедавна зобов’язував компанії додавати до фінансової звітності супровідні документи на фізичних носіях — дискетах або оптичних дисках. Модель також підтримує захист від несанкціонованого запису.

Buffalo — вже не перший виробник, який покидає цей ринок. Раніше від випуску Blu-ray-програвачів відмовилися LG і Sony. Зовнішні USB-приводи водночас лишаються чи не єдиним зручним способом відтворення дисків для власників таких колекцій, адже сучасні комп’ютери й ноутбуки здебільшого продаються без вбудованих оптичних приводів.

Популярність формату Blu-ray тим часом невпинно падає, і повернення до колишніх позицій, за оцінками галузі, малоймовірне.

Редакція Mediasat
