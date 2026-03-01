Український розробник створив сервіс для перевірки смартфонів на відомі проблеми

Старший Golang-розробник Ярослав Подорванов запустив безплатний вебсайт, що дає змогу перевірити смартфон на відомі несправності ще до покупки. Поштовхом стала власна невдала купівля гаджета, пише dev.ua.

Подорванов розповів, що придбав Samsung Galaxy A36 і вже після покупки виявив на ньому застосунок AppCloud, який поводиться як троян. За словами розробника, ця проблема є поширеною й відомою для смартфонів Samsung. Саме ще спонукало його до створення інструмента, який допоможе уникати таких проблем.

Сам сервіс працює просто: користувач вводить назву смартфона, а платформа генерує промпт для перевірки моделі на наявні проблеми за допомогою ШІ — на основі відгуків із Reddit. Вибір саме цього майданчика розробник пояснює тим, що пошук у Google здебільшого повертає маркетингові матеріали й рекламні огляди від блогерів, тоді як ChatGPT такого контенту ще не видає. Reddit натомість містить реальний досвід користувачів — із конкретними скаргами, що можуть стати вирішальними перед покупкою.

Промпти Подорванов розробляв за допомогою кількох інструментів штучного інтелекту (ШІ). Спершу він сформулював розгорнуте технічне завдання спільно з ChatGPT, а потім передав його до Gemini, Claude, Copilot і знову ChatGPT — кожен згенерував власну версію сайту. Найвдалішим виявився варіант від Gemini.

Проєкт некомерційний, тож головним завданням для автора було зробити його повністю автономним. Сайт працює без сервера й не потребує постійної підтримки — саме тому зображення смартфонів тут відсутні: динамічне прев’ю потребує API, а статичне — регулярного оновлення картинок. Код відкритий, промпт, що лежить в основі сервісу, також доступний для ознайомлення. На весь проєкт Подорванов витратив 3,5 години.

Наразі база моделей охоплює не всі смартфони, однак розробник планує поступово її поповнювати.

