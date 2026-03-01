Archer Aviation застосує супутники Starlink для забезпечення зв’язку у своїх аеротаксі

Archer Aviation підключить аеротаксі до Starlink

Компанія Archer Aviation, що розробляє електричні літальні апарати вертикального зльоту й посадки (eVTOL), уклала угоду з SpaceX про використання супутникового інтернету Starlink у своїх майбутніх аеротаксі. Як повідомляє компанія, технологія слугуватиме як для управління польотами, так і для доступу пасажирів до мережі під час перельотів.

Компанія базується в Сан-Хосе й розробляє чотиримісний апарат Midnight для комерційних міських перевезень. Саме на ньому й планують впровадити систему Starlink. Зокрема, пасажири матимуть безплатний доступ до інтернету впродовж усього польоту.

Втім, тут є певний парадокс: перельоти на аеротаксі тривають до 15 хвилин, тож з’єднання з мережею для пасажирів у цьому контексті менш важливе, ніж для управління наземною інфраструктурою. Відтак основну роль Starlink, найімовірніше, відіграватиме саме в операційному керуванні, а не в розвазі клієнтів.

Archer Aviation стала першою компанією-розробником eVTOL, яка уклала угоду зі SpaceX. Водночас інші учасники ринку — Eve Air Mobility та Joby Aviation — також активно розвивають концепцію швидкого міського транспорту на основі eVTOL. У грудні 2025 року Archer оприлюднила плани мережі аеротаксі, що з’єднає злітно-посадкові майданчики в Маямі та навколишніх районах із найближчими аеропортами.

Окрема амбітна мета компанії — Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. У травні 2025 року Archer уклала угоду про статус ексклюзивного оператора аеротаксі на час проведення Ігор. Проте експерти сумніваються в готовності технології до такого масштабного випробування вже за два роки.

Редакція Mediasat
