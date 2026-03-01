Paramount Skydance виплатила Netflix 2,8 млрд доларів відступних

Paramount Skydance Corporation виплатила Netflix 2,8 мільярда доларів відступних — після того, як Warner Bros. Discovery (WBD) розірвала угоду про злиття з цим стримінговим сервісом на користь нової пропозиції від Paramount. Про це повідомляє Variety.

27 лютого WBD надіслала Netflix офіційне повідомлення про розірвання угоди про злиття. Підставою стала «перевага пропозиції» з боку Paramount Skydance. Того ж дня Paramount переказала Netflix 2,8 мільярда доларів — саме таку суму штрафу було передбачено в угоді про злиття.

Цьому передувало рішення самого Netflix вийти з боротьби за Warner Bros. Discovery. Стримінговий сервіс мав іще чотири робочих дні — до 23:59 за східним часом 4 березня — щоб подати зустрічну пропозицію й зберегти угоду. Проте керівництво компанії обрало інший шлях. Керівники Netflix зазначили, що «ця угода завжди була “приємною” за правильною ціною, а не “обов’язковою” за будь-яку ціну».

Щоб зрозуміти контекст, варто пригадати хронологію подій. На початку грудня 2025 року Netflix уклав угоду з WBD, оцінивши її активи у 27,75 долара за акцію — загалом 82,7 мільярда доларів. Разом із Warner Bros. до стримінгу мали перейти HBO та HBO Max. Натомість Paramount тоді запропонувала 108 мільярдів доларів за всю компанію WBD, тобто 30 доларів за акцію готівкою.

Утім у грудні 2025 року рада директорів WBD відхилила пропозицію Paramount Skydance. У листі до акціонерів рада зазначила, що Paramount «постійно вводила їх в оману», стверджуючи, що пропозиція на 30 доларів за акцію є повністю гарантованою або «підтриманою» родиною Еллісонів на чолі з мільярдером і співзасновником Oracle Ларрі Еллісоном. У відповідь Paramount Skydance подала позов до суду штату Делавер, вимагаючи розкрити фінансовий аналіз, на підставі якого рада директорів WBD підтримала угоду з Netflix.

Згодом позиції зблизилися. Warner Bros. Discovery відновила переговори з Paramount після того, як та переглянула умови можливої угоди. Зокрема, Paramount запропонувала підвищити ціну до щонайменше 31 долара за акцію — на долар більше за попередню пропозицію — та зобов’язалася сплатити Netflix 2,8 мільярда доларів штрафу. Відтак угоду з Netflix було розірвано, а відступні виплачено того ж дня — 27 лютого.