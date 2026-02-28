Google придбала музичну ШІ-платформу ProducerAI

Google придбала ProducerAI — музичну платформу на основі генеративного штучного інтелекту (ШІ), що дає змогу артистам створювати повноцінний музичний контент. Про це повідомляє Cybernews.

Сервіс охоплює широкий набір інструментів — від генерації музичних треків і текстів пісень до редагування наявного матеріалу та створення кліпів за допомогою ШІ-агента. Платформа спершу називалася Riffusion, проте в липні 2025 року отримала нову назву — ProducerAI.

В основі платформи — попередня версія Lyria 3, професійної моделі генерації музики від Google DeepMind, яку нещодавно інтегрували в чат-бот Google Gemini. Крім того, ProducerAI використовує інструмент генерації зображень Nano Banana для створення обкладинок альбомів і Veo — для музичних відео.

Увесь контент, створений на платформі, автоматично отримує вбудований цифровий підпис SynthID — непомітний водяний знак, що ідентифікує матеріали, згенеровані за допомогою ШІ-технологій Google.

ProducerAI створено у співпраці з відомими артистами, зокрема електронним дуетом The Chainsmokers та репером Lecrae — лауреатом премії «Ґреммі».

У блозі Google зазначає, що прагне підсилювати людську творчість за допомогою технологій ШІ. Старший директор Google Labs Еліас Роман розповів, що платформа відкрила для нього нові творчі можливості — від експериментів із жанрами до персоналізованих пісень на дні народження близьких і власних саундтреків для тренувань.

Платформа доступна в усьому світі з безплатними та платними планами.