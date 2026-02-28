Ericsson провела перше у світі випробування 6G у реальному часі

Шведська телекомунікаційна компанія Ericsson завершила перше у світі бездротове випробування технології 6G в режимі реального часу — тест із передаванням даних по повітрю (ОТА). Його провели в американському офісі компанії в місті Плано.

Під час тестування інженери показали дві ключові можливості нової технології — дистанційне керування робототехнікою за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та потокову передачу відео в реальному часі. Обидві функції працювали в новому сантиметровому діапазоні хвиль 6G зі спектром 7 ГГц і смугою пропускання 400 МГц. Програмний стек 6G від початку створювався з орієнтацією на ШІ та хмарні технології.

Тестовий стенд охоплював радіообладнання Ericsson, обчислювальні платформи радіодоступної мережі (RAN), програмно визначені радіоінтерфейси й хмарну інфраструктуру. Перспективна програмна архітектура компанії розрахована на розгортання на різних апаратних платформах — зокрема центральних процесорах (CPU) і графічних процесорах (GPU).

Розробники зосередилися на оптимізації висхідного каналу, енергоефективності та ефективності використання спектра. Саме ці параметри є вирішальними для навантажень під керуванням ШІ — зокрема в робототехніці, автономних системах та імерсивних застосунках. Сесія ОТА підтвердила працездатність ключових компонентів 6G на системному рівні, а не лише на рівні окремих лабораторних зразків. Це свідчить про реальні перспективи комерційного впровадження технології наприкінці десятиліття.

У Ericsson переконані, що в міру поширення ШІ-технологій — у робототехніці, автономних системах, імерсивних застосунках і промисловій автоматизації — бездротова інфраструктура стає критично важливим рівнем у загальному стеку ШІ. Мережі 6G проєктуватимуть так, щоб вони могли сприймати, обчислювати й адаптуватися в реальному часі — зі стабільно низькою затримкою та вищою пропускною здатністю висхідного каналу. Це уможливить нові категорії ШІ-сервісів, які нині залишаються технічно недосяжними.

Ericsson у США налічує понад 6 тисяч працівників і працює в 12 науково-дослідних центрах, що спеціалізуються на ШІ, проєктуванні спеціалізованих інтегральних схем (ASIC) та антенних системах. Передові радіомодулі 5G і обчислювальні системи RAN виробляють на заводі 5G USA Smart Factory в Льюїсвіллі (штат Техас), куди компанія вклала понад $150 млн.

Паралельно робота над стандартами 6G просувається й на міжнародному рівні. Раніше Ericsson разом із фінською Nokia та Інститутом імені Генріха Герца Товариства Фраунгофера (HHI) розпочала розроблення передового відеокодека для мереж шостого покоління — стандарту, який визначатиме параметри стримінгу й передавання відео в еру 6G.