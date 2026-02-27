Як Tinder, але для вибору фільмів: українці запустили застосунок Moviso

Українські розробники створили мобільний застосунок Moviso, що перетворює вибір фільму на гру у стилі Tinder — за допомогою свайпів алгоритм визначає смаки користувача й формує персональні рекомендації. Про це йдеться в матеріалі видання Vector.

Ідею проєкту запропонував Віталій Павлик — співзасновник і головний виконавчий директор (CEO) компанії. За його словами, проблема проста: люди витрачають цілий вечір на вибір фільму замість перегляду. За 60 секунд користувач оцінює понад 20 фільмів, а система визначає його вподобання. Ключову роль тут відіграє соціальний чинник — порада від знайомого важить більше, ніж висока оцінка від незнайомих критиків. Саме тому Moviso створювали не як звичайний каталог, а як соціальну гру навколо кіно.

Співзасновником і технічним директором (CTO) стартапу є Анатолій Левіцький. Партнери познайомилися на фіналі чемпіонату для ІТ-спеціалістів DevChallenge — у лютому 2024 року відбувся перший дзвінок, після якого вони визначили напрям і назву проєкту. Закритий бета-тест мінімально життєздатного продукту (MVP) команда відкрила для завантаження у серпні того ж року.

Нині застосунок перебуває на стадії MVP і налічує понад 1 200 зареєстрованих користувачів з України, США та країн Євросоюзу. Повна версія доступна в App Store, бета-версія — у Play Market. Частка користувачів, які повертаються на другий тиждень, сягає 45% — команда вважає це підтвердженням того, що механіка свайпів працює. Основу аудиторії становлять представники поколінь Z та міленіалів.

Застосунок працює за моделлю freemium. Базовий функціонал безплатний і монетизується через рекламу, натомість преміум-підписка прибирає рекламу та відкриває розширені можливості — штучний інтелект (ШІ) для пошуку, безлімітні свайпи й детальну статистику профілю. Ціну підписки команда прив’язує до вартості Netflix у конкретній країні, адаптуючи її до місцевої купівельної спроможності. Надалі стартап планує розвивати бізнес-напрям (B2B) — ліцензування аналітичних даних для стримінгів і партнерства з кінотеатрами.

Співзасновники вклали в проєкт близько 20 000 доларів власних коштів і наразі проводять раунд Pre-Seed на 450 000 доларів. Упродовж найближчих пів року пріоритетом є закриття цього раунду та вихід на ринок США. На перспективу команда прагне перетворити Moviso на повноцінну соціальну мережу для кіноманів зі ШІ-компаньйоном і зайняти близько 1% досяжного сегмента ринку (SOM) обсягом 250 мільйонів доларів.

Moviso — не єдиний український проєкт у сфері кіноаналітики. Раніше розробник Євген Русаков відкрив публічний доступ до сервісу Ratingo, який відстежує тренди кіноіндустрії й оновлює статистику переглядів із різних стримінгових платформ кожні 10 хвилин.