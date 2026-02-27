В Україні набрав чинності закон, який закріплює швидкість мобільного інтернету як критерій якості роботи операторів

В Україні набрав чинності закон №4670-IX про вдосконалення електронних комунікацій і підвищення якості мобільного інтернету. Документ наближає вітчизняну галузь зв’язку до стандартів Євросоюзу й запроваджує дієві механізми контролю за роботою операторів. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Головна новація закону — закріплення швидкості передачі даних як офіційного показника якості послуг. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, й саме в цих межах мобільні оператори надаватимуть послуги абонентам. На підставі цього показника регулятор оцінюватиме роботу операторів.

- Реклама -

Закон також надає українцям інструмент для самостійного контролю. Абоненти зможуть перевіряти якість і швидкість мобільного інтернету безпосередньо зі смартфонів, а зібрані дані надходитимуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Комісія аналізуватиме ці показники, щоб виявляти проблемні зони в мережі й оперативно на них реагувати. Детальніше про систему моніторингу Міністерство цифрової трансформації поінформує згодом.

Ще один важливий елемент закону — регулювання національного роумінгу. Завдяки цьому механізму абоненти в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема під час блекаутів, зможуть користуватися мережами інших операторів і не втрачати зв’язок. Водночас після завершення воєнного стану така можливість збережеться, а не буде скасована як тимчасовий захід.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Закон також скасовує мораторій на перевірку виконання умов ліцензій. Це спонукатиме операторів зводити базові станції в сільській місцевості, де зони без покриття досі лишаються звичним явищем.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX у листопаді минулого року. До цього Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №12094 за ініціативи Міністерства цифрової трансформації, яке вважає документ важливим кроком до забезпечення стабільного зв’язку для всіх українців в умовах війни.