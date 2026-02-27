В Україні набрав чинності закон, який закріплює швидкість мобільного інтернету як критерій якості роботи операторів

НовиниТелеком
Швидкість інтернету / Speedtest
Фото: Đức Trịnh / Unsplash

В Україні набрав чинності закон №4670-IX про вдосконалення електронних комунікацій і підвищення якості мобільного інтернету. Документ наближає вітчизняну галузь зв’язку до стандартів Євросоюзу й запроваджує дієві механізми контролю за роботою операторів. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Головна новація закону — закріплення швидкості передачі даних як офіційного показника якості послуг. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, й саме в цих межах мобільні оператори надаватимуть послуги абонентам. На підставі цього показника регулятор оцінюватиме роботу операторів.

- Реклама -

Закон також надає українцям інструмент для самостійного контролю. Абоненти зможуть перевіряти якість і швидкість мобільного інтернету безпосередньо зі смартфонів, а зібрані дані надходитимуть до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК). Комісія аналізуватиме ці показники, щоб виявляти проблемні зони в мережі й оперативно на них реагувати. Детальніше про систему моніторингу Міністерство цифрової трансформації поінформує згодом.

Ще один важливий елемент закону — регулювання національного роумінгу. Завдяки цьому механізму абоненти в умовах надзвичайних ситуацій, зокрема під час блекаутів, зможуть користуватися мережами інших операторів і не втрачати зв’язок. Водночас після завершення воєнного стану така можливість збережеться, а не буде скасована як тимчасовий захід.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Закон також скасовує мораторій на перевірку виконання умов ліцензій. Це спонукатиме операторів зводити базові станції в сільській місцевості, де зони без покриття досі лишаються звичним явищем.

Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4670-IX у листопаді минулого року. До цього Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №12094 за ініціативи Міністерства цифрової трансформації, яке вважає документ важливим кроком до забезпечення стабільного зв’язку для всіх українців в умовах війни.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

У Києві офіційно представили телеканал Newsmax Ukraine

27 лютого в Києві відбулася презентація телеканалу Newsmax Ukraine. На заході були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Новини

Французький регулятор зобов’язав провайдерів заблокувати сайти 35 російських ЗМІ

Французький регулятор вимагає заблокувати доступ до 35 сайтів підсанкційних російських ЗМІ, а також видалити з пошуку сторінки чотирьох стримінгових платформ.
Новини

Південнокорейські мовники подали позов до OpenAI через порушення авторських прав

Південнокорейські мовники KBS, MBC та SBS подали до суду на OpenAI за використання без дозволу їхніх новин для навчання ChatGPT і вимагають компенсації.
Новини

Боротьба за Warner Bros. Discovery між Netflix і Paramount завершилася перемогою останньої

Рада директорів Warner Bros. Discovery визнала пропозицію Paramount вигіднішою. Netflix відмовився збільшувати пропозицію й вийшов з угоди.
Новини

Як Tinder, але для вибору фільмів: українці запустили застосунок Moviso

Moviso перетворює вибір кіно на гру у стилі Tinder: за 60 секунд свайпів алгоритм визначає смаки й формує персональні рекомендації.