У Києві офіційно представили телеканал Newsmax Ukraine

27 лютого 2026 року в Києві відбулася офіційна презентація телеканалу Newsmax Ukraine — українського підрозділу американського новинного медіа Newsmax. На захід завітали відомі політичні та дипломатичні діячі, повідомляє «Детектор медіа».

Серед гостей презентації виявилися керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Буданов розцінив появу Newsmax Ukraine як свідчення того, що Сполучені Штати усвідомлюють роль України у формуванні майбутнього. На його думку, це потужний сигнал від американської сторони. Тимошенко своєю чергою висловила сподівання, що новий канал сприятиме зміцненню демократії та свободи слова в країні.

Захід зібрав і інших помітних учасників. Зокрема, на презентацію прийшли голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер та тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Генпродюсерка Newsmax Ukraine Людмила Немиря розповіла про формат роботи каналу. Мовлення здійснюватиметься трьома мовами — українською, англійською та російською — і буде доступне на YouTube, у мобільному застосунку та в цифровому форматі. Редакція налічуватиме 40 співробітників. Немиря також зазначила, що канал вироблятиме власний контент і водночас використовуватиме матеріали американського Newsmax, а серед запланованих новацій — технологія, яка раніше не застосовувалася в Україні.

Нагадаємо, 9 лютого 2026 року Newsmax оголосив про створення українського підрозділу. Канал базуватиметься в Києві й орієнтуватиметься на глядачів в Україні, Східній Європі та інших країнах регіону. Початок регулярного мовлення заплановано на весну 2026 року.