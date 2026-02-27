У Києві офіційно представили телеканал Newsmax Ukraine

НовиниТелебачення
Newsmax Ukraine
Фото: Детектора медіа

27 лютого 2026 року в Києві відбулася офіційна презентація телеканалу Newsmax Ukraine — українського підрозділу американського новинного медіа Newsmax. На захід завітали відомі політичні та дипломатичні діячі, повідомляє «Детектор медіа».

Серед гостей презентації виявилися керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов і лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Буданов розцінив появу Newsmax Ukraine як свідчення того, що Сполучені Штати усвідомлюють роль України у формуванні майбутнього. На його думку, це потужний сигнал від американської сторони. Тимошенко своєю чергою висловила сподівання, що новий канал сприятиме зміцненню демократії та свободи слова в країні.

- Реклама -

Захід зібрав і інших помітних учасників. Зокрема, на презентацію прийшли голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко, президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер та тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс.

Генпродюсерка Newsmax Ukraine Людмила Немиря розповіла про формат роботи каналу. Мовлення здійснюватиметься трьома мовами — українською, англійською та російською — і буде доступне на YouTube, у мобільному застосунку та в цифровому форматі. Редакція налічуватиме 40 співробітників. Немиря також зазначила, що канал вироблятиме власний контент і водночас використовуватиме матеріали американського Newsmax, а серед запланованих новацій — технологія, яка раніше не застосовувалася в Україні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, 9 лютого 2026 року Newsmax оголосив про створення українського підрозділу. Канал базуватиметься в Києві й орієнтуватиметься на глядачів в Україні, Східній Європі та інших країнах регіону. Початок регулярного мовлення заплановано на весну 2026 року.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Французький регулятор зобов’язав провайдерів заблокувати сайти 35 російських ЗМІ

Французький регулятор вимагає заблокувати доступ до 35 сайтів підсанкційних російських ЗМІ, а також видалити з пошуку сторінки чотирьох стримінгових платформ.
Новини

Південнокорейські мовники подали позов до OpenAI через порушення авторських прав

Південнокорейські мовники KBS, MBC та SBS подали до суду на OpenAI за використання без дозволу їхніх новин для навчання ChatGPT і вимагають компенсації.
Новини

Боротьба за Warner Bros. Discovery між Netflix і Paramount завершилася перемогою останньої

Рада директорів Warner Bros. Discovery визнала пропозицію Paramount вигіднішою. Netflix відмовився збільшувати пропозицію й вийшов з угоди.
Новини

Як Tinder, але для вибору фільмів: українці запустили застосунок Moviso

Moviso перетворює вибір кіно на гру у стилі Tinder: за 60 секунд свайпів алгоритм визначає смаки й формує персональні рекомендації.
Новини

Premflix: Англійська Прем’єр-ліга запустить власний стримінговий сервіс

З сезону 2026/27 АПЛ запустить стримінговий сервіс Premier League+ — спочатку в Сінгапурі з доступом до перегляду всіх 380 матчів, а потім по всьому світу.