Смартфони Galaxy S26 отримали підтримку супутникового зв’язку в Європі, США та Японії

Samsung офіційно підтвердила підтримку супутникового зв’язку в усіх моделях нової серії Galaxy S26 — Galaxy S26, Galaxy S26 Plus і Galaxy S26 Ultra. Функція стане доступною в Північній Америці, Європі та Японії завдяки партнерським угодам із провідними телекомунікаційними операторами цих регіонів.

Щоб забезпечити роботу супутникового зв’язку, Samsung уклала угоди з операторами в кожному з трьох регіонів. Перелік партнерів виглядає так:

Північна Америка — AT&T, T-Mobile (сервіс T-Satellite на базі мережі Starlink) та Verizon (функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях S25 і S26). Наразі підтверджені лише оператори зі США.

— AT&T, T-Mobile (сервіс T-Satellite на базі мережі Starlink) та Verizon (функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях S25 і S26). Наразі підтверджені лише оператори зі США. Європа — Vodafone, Virgin Media O2 та іспанська MasOrange (тестування розпочнеться у березні 2026 року).

— Vodafone, Virgin Media O2 та іспанська MasOrange (тестування розпочнеться у березні 2026 року). Японія — KDDI (сервіс доступний з 2025 року для пристроїв починаючи з Galaxy S22), SoftBank, Docomo та Rakuten Mobile.

У японському сегменті варто виділити окремо інтеграцію системи попередження про землетруси та цунамі (ETWS), яку Samsung реалізувала спільно з KDDI. Завдяки цьому супутниковий зв’язок виходить за межі звичайного обміну повідомленнями й стає інструментом цивільної безпеки. SoftBank, Docomo та Rakuten Mobile, своєю чергою, планують запустити нові функції вже у 2026 році.

У США супутниковий зв’язок через T-Mobile і T-Satellite доступний не лише на Galaxy S26, а й на деяких флагманських моделях та смартфонах Galaxy A, випущених після Galaxy S21.

Щодо китайського ринку — Samsung офіційно не підтвердила підтримку супутникового зв’язку в КНР, проте смартфони серії Galaxy S26 вже отримали відповідну сертифікацію в країні. Це дає підстави вважати, що функція може стати доступною й для китайських користувачів.

Вон-Джун Чой, головний операційний директор підрозділу Mobile eXperience компанії Samsung, підкреслив важливість цього напряму для компанії. «Samsung має багату спадщину у технологіях бездротового зв’язку, і ми прагнемо бути на передовій інновацій у цій галузі завдяки відкритій співпраці з глобальними партнерами. Оскільки супутниковий зв’язок стає важливою частиною мобільного ландшафту, ми прагнемо забезпечити користувачам Galaxy надійний доступ до зв’язку, особливо коли він їм найбільше потрібен», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Samsung розробляє власний модем на базі процесора Exynos для прямої роботи зі супутниковою мережею Starlink — без залежності від наземної інфраструктури.