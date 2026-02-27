Смартфони Galaxy S26 отримали підтримку супутникового зв’язку в Європі, США та Японії

Новини
Galaxy S26 отримав підтримку супутникового зв'язку
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Samsung офіційно підтвердила підтримку супутникового зв’язку в усіх моделях нової серії Galaxy S26 — Galaxy S26, Galaxy S26 Plus і Galaxy S26 Ultra. Функція стане доступною в Північній Америці, Європі та Японії завдяки партнерським угодам із провідними телекомунікаційними операторами цих регіонів.

Щоб забезпечити роботу супутникового зв’язку, Samsung уклала угоди з операторами в кожному з трьох регіонів. Перелік партнерів виглядає так:

- Реклама -
  • Північна Америка — AT&T, T-Mobile (сервіс T-Satellite на базі мережі Starlink) та Verizon (функції eSOS та обмін повідомленнями на моделях S25 і S26). Наразі підтверджені лише оператори зі США.
  • Європа — Vodafone, Virgin Media O2 та іспанська MasOrange (тестування розпочнеться у березні 2026 року).
  • Японія — KDDI (сервіс доступний з 2025 року для пристроїв починаючи з Galaxy S22), SoftBank, Docomo та Rakuten Mobile.

У японському сегменті варто виділити окремо інтеграцію системи попередження про землетруси та цунамі (ETWS), яку Samsung реалізувала спільно з KDDI. Завдяки цьому супутниковий зв’язок виходить за межі звичайного обміну повідомленнями й стає інструментом цивільної безпеки. SoftBank, Docomo та Rakuten Mobile, своєю чергою, планують запустити нові функції вже у 2026 році.

У США супутниковий зв’язок через T-Mobile і T-Satellite доступний не лише на Galaxy S26, а й на деяких флагманських моделях та смартфонах Galaxy A, випущених після Galaxy S21.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щодо китайського ринку — Samsung офіційно не підтвердила підтримку супутникового зв’язку в КНР, проте смартфони серії Galaxy S26 вже отримали відповідну сертифікацію в країні. Це дає підстави вважати, що функція може стати доступною й для китайських користувачів.

Вон-Джун Чой, головний операційний директор підрозділу Mobile eXperience компанії Samsung, підкреслив важливість цього напряму для компанії. «Samsung має багату спадщину у технологіях бездротового зв’язку, і ми прагнемо бути на передовій інновацій у цій галузі завдяки відкритій співпраці з глобальними партнерами. Оскільки супутниковий зв’язок стає важливою частиною мобільного ландшафту, ми прагнемо забезпечити користувачам Galaxy надійний доступ до зв’язку, особливо коли він їм найбільше потрібен», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Samsung розробляє власний модем на базі процесора Exynos для прямої роботи зі супутниковою мережею Starlink — без залежності від наземної інфраструктури.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

В Україні набрав чинності закон, який закріплює швидкість мобільного інтернету як критерій якості роботи операторів

В Україні набрав чинності закон №4670-IX, що встановлює контроль швидкості мобільного інтернету та наближає галузь зв'язку до стандартів ЄС.
Новини

У Києві офіційно представили телеканал Newsmax Ukraine

27 лютого в Києві відбулася презентація телеканалу Newsmax Ukraine. На заході були присутні керівник Офісу президента Кирило Буданов і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Новини

Французький регулятор зобов’язав провайдерів заблокувати сайти 35 російських ЗМІ

Французький регулятор вимагає заблокувати доступ до 35 сайтів підсанкційних російських ЗМІ, а також видалити з пошуку сторінки чотирьох стримінгових платформ.
Новини

Південнокорейські мовники подали позов до OpenAI через порушення авторських прав

Південнокорейські мовники KBS, MBC та SBS подали до суду на OpenAI за використання без дозволу їхніх новин для навчання ChatGPT і вимагають компенсації.
Новини

Боротьба за Warner Bros. Discovery між Netflix і Paramount завершилася перемогою останньої

Рада директорів Warner Bros. Discovery визнала пропозицію Paramount вигіднішою. Netflix відмовився збільшувати пропозицію й вийшов з угоди.