Premflix: Англійська Прем’єр-ліга запустить власний стримінговий сервіс

Англійська Прем’єр-ліга (АПЛ) виходить на ринок прямого продажу медіаконтенту — з сезону 2026/27 у Сінгапурі запрацює власний стримінговий сервіс Premier League+. За концепцією він нагадуватиме Netflix, завдяки чому вболівальники отримають доступ до всіх 380 матчів чемпіонату, широкого супутнього контенту та цілодобового каналу. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на виконавчого директора АПЛ Річарда Мастерса.

Старт Premier League+ у Сінгапурі матиме пілотний характер — ліга отримала права на трансляцію строком на шість років і розглядає цей ринок як майданчик для випробування нової бізнес-моделі. Якщо досвід виявиться вдалим, АПЛ планує поширити платформу на весь світ. За словами Мастерса, вперше в історії ліга матиме власних клієнтів і самостійно керуватиме просуванням, ціноутворенням, утриманням аудиторії та дистрибуцією.

- Реклама -

Premier League+ працюватиме як застосунок для смарт-телевізорів, ноутбуків та мобільних пристроїв. Підписка коштуватиме орієнтовно десять фунтів стерлінгів на місяць. Сервіс може й містити архів матчів минулих сезонів, однак це питання ще лишається відкритим.

Такий підхід є відступом від усталеної моделі, за якої АПЛ продає права на трансляції мовникам, а ті самостійно поширюють контент у своїх регіонах. Чинна угода з британськими мовниками Sky Sports і TNT Sports на 2025–2029 роки оцінюється в 6,7 млрд фунтів стерлінгів (7,8 млрд євро). Sky Sports отримав права на показ 215 матчів на сезон, TNT Sports — на 52 гри щороку, переважно денні суботні матчі.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Рішення АПЛ вписується в тенденцію, яку вже давно підхопили інші великі спортивні організації. Зокрема, Національна футбольна ліга (НФЛ), Національна баскетбольна асоціація (НБА), Головна ліга бейсболу та «Формула-1» вже мають власні стримінгові сервіси з прямим доступом для глядачів. АПЛ відтак теж обирає шлях безпосередньої взаємодії з аудиторією.

Потенційне охоплення майбутньої платформи — одне з найбільших у світі. АПЛ транслюється у 189 країнах світу, а Premier League+ планують запустити в 188 країнах. Близько 900 млн домогосподарств мають доступ до матчів англійської еліти, а загалом за лігою щонайменше раз на тиждень стежать 1,87 млрд осіб — через телебачення чи цифрові платформи. Найбільшу аудиторію минулого сезону зібрав матч «Челсі» — «Манчестер Сіті»: його переглянули близько 1,8 млн глядачів.