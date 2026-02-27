Південнокорейські мовники подали позов до OpenAI через порушення авторських прав

Три провідні телерадіокомпанії Південної Кореї — KBS, MBC та SBS — звернулися до Центрального районного суду Сеула з позовом проти OpenAI, вимагаючи судової заборони й відшкодування збитків за несанкціоноване використання їхнього контенту. Про це повідомляє пресслужба KBS.

Як стверджують позивачі, OpenAI використовувала новинні матеріали мовників без їхнього дозволу для навчання генеративного штучного інтелекту ChatGPT. Корейська асоціація мовників наголосила, що такі матеріали є ключовими активами медіакомпаній, а їхнє масове використання без відповідної ліцензії — пряме порушення інтелектуальної власності.

Показово, що асоціація вказала на суперечливу поведінку OpenAI: компанія уклала платні ліцензійні угоди з низкою медіаорганізацій в усьому світі, проте відмовляється вести переговори з трьома корейськими мовниками. «OpenAI, імовірно, повністю усвідомлює, що зобов’язана отримати законну ліцензію на використання новинного контенту, однак дотримується дискримінаційної політики щодо авторських прав», — йдеться в заяві асоціації.

Мовники зазначили, що цей позов є не лише захистом власних інтересів, а й спробою знайти шляхи гармонійного розвитку індустрії ШІ та журналістики. Вони прагнуть домогтися моделі, за якої обидві галузі розвиватимуться паралельно, а використання медіаконтенту передбачатиме справедливу компенсацію і не здійснюватиметься без згоди авторів.