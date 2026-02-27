Французький регулятор зобов’язав провайдерів заблокувати сайти 35 російських ЗМІ

Arcom
Фото: Europe 1

26 лютого французький регулятор Arcom зобов’язав інтернет-провайдерів і постачальників послуг доменних імен заблокувати доступ до 35 сайтів підсанкційних російських ЗМІ. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Окрім цього, Arcom вимагає від пошукових систем видалити з результатів пошуку сторінки чотирьох стримінгових платформ, через які користувачі отримували доступ до підсанкційних російських телеканалів і радіостанцій. Відтак вимоги регулятора охоплюють як новинні сайти, так і сервіси онлайн-мовлення.

Серед ресурсів, що потраплять під блокування, — сайт телеканалу RT, агентства Sputnik, порталів News Front і SouthFront, а також Фонду стратегічної культури.

Рішення Arcom відповідає ширшому європейському курсу. Ще в листопаді 2016 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про необхідність протидії російським медіа, назвавши Sputnik і RT головними загрозами в інформаційному просторі. Відтак ряд західноєвропейських країн послідовно посилює обмеження щодо діяльності цих організацій.

Це не перший подібний крок Arcom. Ще 19 березня 2025 року регулятор зобов’язав супутникового оператора Eutelsat припинити трансляцію російських телеканалів СТС і «5 канал» через порушення санкційних обмежень ЄС.

Редакція Mediasat
