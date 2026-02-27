Боротьба за Warner Bros. Discovery між Netflix і Paramount завершилася перемогою останньої

Новини
Paramount та Warner Bros. Discovery

Paramount Skydance Corporation (Paramount) здобула перемогу в боротьбі за Warner Bros. Discovery (WBD) — рада директорів медіагрупи визнала нову пропозицію компанії вигіднішою за пропозицію конкурента й надала Netflix чотири робочі дні на відповідь. Втім стримінговий сервіс відмовився збільшувати свою пропозицію й вийшов із переговорів. Про це повідомляє TechCrunch.

Загальна вартість угоди сягає близько $111 млрд, і Paramount додатково перебирає на себе приблизно $33 млрд боргу WBD. Ціну акцій встановлено на рівні $31 за штуку — саме цей показник виявився вирішальним під час зіставлення двох пропозицій. Угоду фінансують із позикових коштів і додаткового капіталу від Ларрі Еллісона, засновника Oracle та батька Девіда Еллісона — генерального директора Paramount Skydance.

- Реклама -

Netflix відмову від підвищення пропозиції пояснив принципами фінансової дисципліни. Директори компанії Тед Сарандос і Грег Пітерс заявили, що сервіс не готовий платити суму, потрібну для конкуренції з умовами Paramount. Водночас за попередньою угодою WBD мала виплатити Netflix компенсацію в розмірі $2,8 млрд — і цю суму враховано в новій структурі угоди між медіагрупами.

Варто зазначити, що підходи двох компаній до активів WBD принципово різнилися. Netflix пропонував придбати лише студійний і стримінговий сегменти медіагрупи приблизно за $83 млрд, тоді як Paramount наполягала на купівлі всього холдингу. Відтак до складу Paramount перейдуть кіностудії, платформа HBO, стримінгові сервіси, ігровий та розважальний напрями, а також кабельні телеканали — зокрема CNN, TBS, TNT, Discovery і HGTV.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Ринок відреагував на завершення протистояння позитивно. Після оголошення про вихід Netflix із переговорів акції компанії зросли приблизно на 10% на позабіржових торгах у Нью-Йорку, а папери Paramount додали близько 4,5%. Такий рух котирувань відображає позитивну реакцію інвесторів на завершення багатомільярдного протистояння.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Як Tinder, але для вибору фільмів: українці запустили застосунок Moviso

Moviso перетворює вибір кіно на гру у стилі Tinder: за 60 секунд свайпів алгоритм визначає смаки й формує персональні рекомендації.
Новини

Premflix: Англійська Прем’єр-ліга запустить власний стримінговий сервіс

З сезону 2026/27 АПЛ запустить стримінговий сервіс Premier League+ — спочатку в Сінгапурі з доступом до перегляду всіх 380 матчів, а потім по всьому світу.
Новини

Суд зобов’язав податкову повернути інтернет-провайдеру 307 000 грн надміру сплаченого податку

Суд зобов'язав одеську податкову повернути інтернет-провайдеру 307 000 грн ПДВ, сплаченого через незаконне позбавлення спрощеної системи.
Новини

Перший підводний оптоволоконний кабель підіймають з дна океану для перероблення

Компанія Subsea Environmental Services підіймає з дна Атлантики перший у світі трансатлантичний оптоволоконний кабель TAT-8 для перероблення.
Новини

Канал Newsmax Ukraine презентують 27 лютого на закритому заході

27 лютого в Києві відбудеться закрита презентація Newsmax Ukraine — Людмила Немиря збирає запрошених експертів без представників преси.