Paramount Skydance Corporation (Paramount) здобула перемогу в боротьбі за Warner Bros. Discovery (WBD) — рада директорів медіагрупи визнала нову пропозицію компанії вигіднішою за пропозицію конкурента й надала Netflix чотири робочі дні на відповідь. Втім стримінговий сервіс відмовився збільшувати свою пропозицію й вийшов із переговорів. Про це повідомляє TechCrunch.

Загальна вартість угоди сягає близько $111 млрд, і Paramount додатково перебирає на себе приблизно $33 млрд боргу WBD. Ціну акцій встановлено на рівні $31 за штуку — саме цей показник виявився вирішальним під час зіставлення двох пропозицій. Угоду фінансують із позикових коштів і додаткового капіталу від Ларрі Еллісона, засновника Oracle та батька Девіда Еллісона — генерального директора Paramount Skydance.

Netflix відмову від підвищення пропозиції пояснив принципами фінансової дисципліни. Директори компанії Тед Сарандос і Грег Пітерс заявили, що сервіс не готовий платити суму, потрібну для конкуренції з умовами Paramount. Водночас за попередньою угодою WBD мала виплатити Netflix компенсацію в розмірі $2,8 млрд — і цю суму враховано в новій структурі угоди між медіагрупами.

Варто зазначити, що підходи двох компаній до активів WBD принципово різнилися. Netflix пропонував придбати лише студійний і стримінговий сегменти медіагрупи приблизно за $83 млрд, тоді як Paramount наполягала на купівлі всього холдингу. Відтак до складу Paramount перейдуть кіностудії, платформа HBO, стримінгові сервіси, ігровий та розважальний напрями, а також кабельні телеканали — зокрема CNN, TBS, TNT, Discovery і HGTV.

Ринок відреагував на завершення протистояння позитивно. Після оголошення про вихід Netflix із переговорів акції компанії зросли приблизно на 10% на позабіржових торгах у Нью-Йорку, а папери Paramount додали близько 4,5%. Такий рух котирувань відображає позитивну реакцію інвесторів на завершення багатомільярдного протистояння.