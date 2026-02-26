За чотири роки повномасштабної війни «Vodafone Україна» спрямував у розвиток мережі та підтримку країни 48,84 млрд грн, із яких 21,55 млрд грн — безпосередньо в телекомунікаційну інфраструктуру. Про це в інтерв’ю виданню Delo.ua розповіла CEO компанії Ольга Устинова.

За її словами, зв’язок став одним із ключових чинників стабільності в перші дні вторгнення — поруч із банківською системою та енергетикою. За цей час «Vodafone Україна» відновив 1 318 об’єктів, запустив 15 205 нових базових станцій 4G й провів понад 900 тисяч аварійних робіт. Збитки від руйнувань у найкритичніший період перевищили 2 млрд грн.

Аби забезпечити безперебійну роботу мережі під час відключень електроенергії, компанія втричі збільшила кількість генераторів і у вісім разів — акумуляторів. Нині понад 95% базових станцій здатні працювати до 10 годин без зовнішнього живлення. У 2025 році «Vodafone Україна» розпочав масштабний проєкт встановлення сонячних електростанцій на 100 базових станціях, а всі нові об’єкти, зведені з 2025 року, одразу отримують резервне живлення.

Ще одним важливим кроком став запуск національного роумінгу — спільний проєкт усіх операторів через Національний центр управління телеком-мережами, втілений менш ніж за два тижні. Це втричі підвищило доступність зв’язку для абонентів. Водночас «Vodafone Україна» забезпечив послугою Roam Like at Home українців у 30 країнах, фактично ставши першим телеком-сектором, інтегрованим до Єдиного цифрового ринку ЄС. Супутникове обладнання як резервний транспортний канал уможливило відновлення зв’язку в Ірпені одразу після звільнення міста.

Окрім мобільної мережі, компанія активно розвивала фіксований інтернет. Зокрема, вклала понад 1,1 млрд грн у будівництво волоконно-оптичної мережі, проклала понад 20 000 км оптики та розширила покриття мережі пасивної оптики GPON (Gigabit Passive Optical Network) у 20 містах. Завдяки цьому понад 1,8 млн домогосподарств отримали доступ до енергоефективного інтернету, що може працювати безперервно понад 100 годин під час відключень. У 2025 році «Vodafone Україна» очолив рейтинг якості фіксованого інтернету в Україні за версією міжнародного сервісу nPerf.

З-поміж технологічних рішень воєнного часу Устинова вирізнила запуск відкритої мережі вузькосмугового інтернету речей NB-IoT (Narrowband Internet of Things), розвиток рішень на основі великих даних (Big Data) та штучного інтелекту (ШІ), а також відкрите користувацьке тестування 5G у Львові, Харкові та Бородянці. Показовим прикладом практичного застосування 5G стало перше онлайн-весілля через застосунок «Дія» — воно відбулося 14 лютого 2025 року саме в мережі «Vodafone Україна». У жовтні 2025 року компанія спільно з Vodafone Group анонсувала підводну кабельну систему Kardesa через Чорне море — альтернативний маршрут зв’язку в обхід території Росії.

За чотири роки «Vodafone Україна» перетворився з телекомунікаційного оператора (Telco) на технологічну компанію (Techco). До складу групи нині входять оператор мобільного зв’язку, провайдер фіксованого зв’язку, власна мережа техноритейлу, IT-компанія та баштова компанія. Штат зріс із 3 397 до 4 525 працівників — тобто на 33%. Своєю чергою на підтримку Збройних сил України (ЗСУ) компанія спрямувала 180 млн грн, а на гуманітарні ініціативи — близько 1,9 млрд грн.