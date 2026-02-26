Viber запустив ШІ-функцію для вдосконалення повідомлень

26 лютого 2026 року Rakuten Viber оголосив про запуск функції вдосконалення повідомлень на основі штучного інтелекту (ШІ). Інструмент вбудовано в поле введення тексту — він дає змогу відредагувати чернетку ще до надсилання в чат, йдеться у пресрелізі компанії.

Функція розв’язує кілька практичних завдань водночас. Зокрема, виправляє помилки, коригує тон повідомлення та за потреби перекладає текст іншими мовами. Завдяки цьому навіть наспіх набраний текст можна перетворити на структуроване й лаконічне повідомлення.

- Реклама -

Скористатися інструментом просто. Праворуч від поля введення з’являється кнопка, що відкриває перелік дій — поліпшити текст, змінити його тон або перекласти. Готовий варіант можна одразу надіслати або згенерувати новий. Відтак функція дає змогу зосередитися на змісті, а не на формі повідомлення.

Текст обробляють моделі OpenAI. Компанія запевняє, що не використовує дані повідомлень для навчання ШІ й видаляє їх одразу після обробки — стандарти конфіденційності Viber лишаються незмінними. Функція стане доступною всім користувачам в Україні найближчими днями.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цей запуск Rakuten Viber пов’язує з довгостроковою стратегією розвитку ШІ-інструментів. Раніше компанія вже анонсувала ШІ-асистентів, функцію стислого викладу чату та посилання. Усе це — частина ширшої ініціативи материнської компанії Rakuten Group під назвою Triple 20, мета якої — підвищити ефективність маркетингу, операційної діяльності та клієнтського сервісу на 20% завдяки ШІ й заощадити час користувачів.

До речі, саме ШІ-асистенти стали одним із перших кроків у цьому напрямі. Раніше Viber запустив п’ять тематичних ШІ-чатів, розміщених в окремій теці списку контактів. Кожен спеціалізується на певних завданнях і допомагає користувачам розв’язувати щоденні питання безпосередньо в месенджері — без потреби звертатися до сторонніх сервісів.