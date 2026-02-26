Суд зобов’язав податкову повернути інтернет-провайдеру 307 000 грн надміру сплаченого податку

10 лютого 2026 року П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції у справі №420/10261/25 та зобов’язав Головне управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) в Одеській області анулювати декларації з податку на додану вартість (ПДВ) і відшкодувати ТОВ «ЕЛАН-ІНЕТ» 307 000 грн надміру сплаченого податку. Матеріали справи доступні на сайті Асоціації правовласників та постачальників контенту (АППК).

Причиною спору стало незаконне позбавлення підприємства статусу платника єдиного податку, яке ГУ ДПС вчинило у 2023 році. Після того як суд скасував це рішення, «ЕЛАН-ІНЕТ» поновили на спрощеній системі оподаткування, а реєстрацію платником ПДВ анулювали. Утім, за час вимушеного перебування на загальній системі компанія встигла перерахувати до бюджету 307 тис. грн ПДВ. Повертати ці кошти податкова відмовилась, посилаючись на те, що зобов’язання задекларував сам платник.

Суди обох інстанцій із такою позицією не погодились. В основі їхніх рішень — стаття 43 Податкового кодексу України, яка прямо передбачає повернення надміру сплачених коштів. Апеляційний суд наголосив на принципі правової визначеності та презумпції правомірності рішень платника податків — і підтвердив обов’язок держави відновити порушене майнове право.

Це рішення важливе в ширшому контексті — воно стосується практики, яку запровадили податкові органи за погодженням із Міністерством фінансів України щодо виключення інтернет-провайдерів зі спрощеної системи оподаткування. Наразі в усій Україні розглядається близько шести аналогічних справ із загальною сумою оскаржуваного ПДВ близько 4,5 млн грн. Чотири з них, зокрема й справа «ЕЛАН-ІНЕТ», уже отримали позитивні рішення в першій інстанції — суди стали на бік провайдерів.

Для розуміння ситуації варто згадати нараду в ДПС України, яка відбулась 22 січня 2026 року за ініціативи народного депутата Олександра Федієнка. Тоді представники податкової служби стверджували, що механізм повернення коштів, сплачених у період незаконного перебування на загальній системі, відсутній. Однак судова практика спростовує цей аргумент — стаття 43 Податкового кодексу містить такий механізм, а процедурні прогалини не дають органу контролю права утримувати кошти платника.

Отже, апеляційний суд сформулював чітку правову позицію — якщо надмірна сплата ПДВ стала наслідком неправомірного рішення органу контролю, кошти підлягають поверненню незалежно від наявності окремого «спеціального порядку».

Судовий захист прав провайдерів не обмежується податковими спорами. Зокрема, нещодавно сумський оператор «Технічний центр Радіо Системи» через суд відновив доступ до будинку.