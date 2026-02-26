Подкасти вперше обігнали розмовне радіо за популярністю в США

Новини
Подкасти
Фото: Unsplash

За підсумками IV кварталу 2025 року подкасти вперше очолили рейтинг форматів аудіоконтенту в Сполучених Штатах, здобувши 40% загального часу прослуховування розмовного аудіо. Розмовне радіо набрало 39%, поступившись лідерством. Про це йдеться у дослідженні Share of Ear компанії Edison Research.

Spoken word Audio Time AM/FM podcasts

Ще у 2015 році AM/FM радіо охоплювало 75% часу прослуховування розмовного аудіо, тоді як подкасти — лише 10%. За десять років розрив у 65 відсоткових пунктів не лише зник, а й змінив напрямок.

- Реклама -

Серед врахованих форматів — і відеоподкасти, які дедалі впевненіше утверджуються на стримінгових платформах. Це відображає загальну тенденцію до зближення аудіо- та відеоконтенту. Зокрема, 80% аудиторії споживають обидва формати — і класичний аудіоподкаст, і його відеоверсію. Лише 13% слухають подкасти виключно в аудіоформаті, тоді як 7% переглядають їх тільки у відеоформаті, йдеться у звіті U.S. Podcast Report for 2025 від Triton Digital.

The 2025 U.S. Podcast Report

Вибір між аудіо та відео помітно залежить від тематики. Комедійні й спортивні подкасти глядачі частіше обирають у відеоформаті, тоді як матеріали на історичну та наукову тематику переважно слухають. Відтак формат споживання визначається не лише звичками аудиторії, а й характером самого контенту.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Щотижнева аудиторія подкастів у США досягла 115 мільйонів осіб, що засвідчує масштаб змін на ринку аудіоконтенту.

Цю тенденцію підтверджують і кроки провідних компаній ринку. Зокрема, Netflix оголосив про запуск відеоподкастів на своїй платформі протягом 2026 року. Для цього компанія уклала угоду з продакшн-студією Spotify Studios та медіамережею The Ringer — разом вони підготують 16 програм різної тематики.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Viber запустив ШІ-функцію для вдосконалення повідомлень

Viber запустив ШІ-інструмент для редагування повідомлень: виправляє помилки, коригує тон і перекладає текст ще до надсилання в чат.
Новини

«Укртелеком» приєднався до ETIS — європейської спільноти телеком-операторів

«Укртелеком» став членом ETIS — європейської спільноти телеком-операторів, що об'єднує провідних гравців галузі для обміну досвідом.
Новини

Microsoft залучає Starlink для інтернетизації важкодоступних регіонів світу

Microsoft і Starlink під'єднають сільські райони до інтернету, аби залучити нові громади до цифрової економіки та глобальної системи ШІ.
Новини

Internet Archive досяг позначки в один трильйон збережених веб-сторінок

Internet Archive подолав позначку у трильйон збережених веб-сторінок — результат майже трьох десятиліть безперервного архівування інтернету.
Новини

Apple та Google тестують наскрізне шифрування RCS-повідомлень між iOS і Android

RCS-повідомлення між iPhone та Android отримають наскрізний захист. Функцію наразі тестують учасники програми попереднього доступу iOS.