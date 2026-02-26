Подкасти вперше обігнали розмовне радіо за популярністю в США

За підсумками IV кварталу 2025 року подкасти вперше очолили рейтинг форматів аудіоконтенту в Сполучених Штатах, здобувши 40% загального часу прослуховування розмовного аудіо. Розмовне радіо набрало 39%, поступившись лідерством. Про це йдеться у дослідженні Share of Ear компанії Edison Research.

Ще у 2015 році AM/FM радіо охоплювало 75% часу прослуховування розмовного аудіо, тоді як подкасти — лише 10%. За десять років розрив у 65 відсоткових пунктів не лише зник, а й змінив напрямок.

Серед врахованих форматів — і відеоподкасти, які дедалі впевненіше утверджуються на стримінгових платформах. Це відображає загальну тенденцію до зближення аудіо- та відеоконтенту. Зокрема, 80% аудиторії споживають обидва формати — і класичний аудіоподкаст, і його відеоверсію. Лише 13% слухають подкасти виключно в аудіоформаті, тоді як 7% переглядають їх тільки у відеоформаті, йдеться у звіті U.S. Podcast Report for 2025 від Triton Digital.

Вибір між аудіо та відео помітно залежить від тематики. Комедійні й спортивні подкасти глядачі частіше обирають у відеоформаті, тоді як матеріали на історичну та наукову тематику переважно слухають. Відтак формат споживання визначається не лише звичками аудиторії, а й характером самого контенту.

Щотижнева аудиторія подкастів у США досягла 115 мільйонів осіб, що засвідчує масштаб змін на ринку аудіоконтенту.

Цю тенденцію підтверджують і кроки провідних компаній ринку. Зокрема, Netflix оголосив про запуск відеоподкастів на своїй платформі протягом 2026 року. Для цього компанія уклала угоду з продакшн-студією Spotify Studios та медіамережею The Ringer — разом вони підготують 16 програм різної тематики.