Перший підводний оптоволоконний кабель підіймають з дна океану для перероблення

Новини
TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8)
Фото: Think.es

На дні Атлантичного океану розгортається операція, що не має прецеденту в історії підводних комунікацій. Компанія Subsea Environmental Services розпочала підйом першого у світі трансатлантичного оптоволоконного кабелю TAT-8 (Trans-Atlantic Telephone 8) завдовжки близько 6 тисяч кілометрів, щоб переробити його. Про це повідомляє WIRED.

TAT-8 введено в експлуатацію 14 грудня 1988 року — він став восьмою трансатлантичною кабельною системою в історії й першою, що використовувала оптоволокно замість мідних кабелів. Кабель з’єднав США, Велику Британію та Францію дном Атлантики. Його проклали спільними зусиллями AT&T, British Telecom і France Telecom, і вже за 18 місяців після введення в експлуатацію він вийшов на повну проєктну потужність. У 2002 році кабель виведено з експлуатації через технічну несправність, усунення якої виявилося економічно недоцільним, — відтоді він пролежав на морському дні понад два десятиліття.

Підйом TAT-8 здійснює Subsea Environmental Services — одна з трьох компаній у світі, що спеціалізуються виключно на переробленні підводних кабелів. Операцію розпочали 2025 року із застосуванням нового дизель-електричного судна MV Maasvliet. До серпня того ж року судно доставило до португальського порту Лейшоеш уже 1012 км кабелю, зокрема понад 100 ретрансляторів масою близько 400 кг кожен.

На борту MV Maasvliet працює команда з 14 фахівців. Вони знімають кабель з дна, демонтують ретранслятори та пакують оптоволокно у бочки й відправляють на переробні підприємства.

Зібраний матеріал надходить до компанії Mertech Marine у Південній Африці, де його розбирають на компоненти — сталь, мідь і два різновиди поліетилену. Пластик, своєю чергою, транспортують до Нідерландів, де його переробляють на гранули для різних галузей промисловості.

Операція набуває особливої актуальності на тлі прогнозів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо можливого дефіциту міді впродовж найближчого десятиліття. До того ж перероблення вже прокладених кабелів зменшує потребу у прокладанні нових підводних трас у районах зі щільним трафіком.

Паралельно Google оголосила про запуск проєкту підводної кабельної мережі America-India Connect. Ініціатива спрямована на розширення покриття та підвищення надійності зв’язку на чотирьох континентах. У межах проєкту в індійському місті Вішакхапатнам створять міжнародний підводний шлюз, а також прокладуть три нові підводні маршрути, що з’єднають Індію з Сінгапуром, Південною Африкою та Австралією.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
