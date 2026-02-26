«Київстар» придбав регіонального інтернет-провайдера Shtorm

«Київстар», національний оператор електронних комунікацій, придбав регіонального інтернет-провайдера ТОВ «ІСП ШТОРМ» (бренд Shtorm). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Угода вписується в стратегічний курс «Київстар» на зміцнення позицій у сегменті фіксованого зв’язку. Придбання дасть змогу розширити зону покриття й забезпечити абонентам надійніший доступ до інтернету в регіонах, що потерпають від проблем з енергопостачанням.

- Реклама -

Shtorm працює в Кіровоградській області — охоплює Кропивницький, Олександрію та 132 навколишні населені пункти. Провайдер використовує технології пасивних оптичних мереж (PON), «оптика до будівлі» (FTTB) і бездротового широкосмугового доступу (WiMAX), а його абонентська база налічує понад 50 тисяч підключень.

Після інтеграції в екосистему «Київстар» абоненти Shtorm матимуть доступ до ширшого переліку телекомунікаційних і цифрових послуг, а також до пакетних пропозицій та програм лояльності оператора. Своєю чергою, мережева інфраструктура Shtorm розширить технічні можливості «Київстар» у регіоні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Це придбання є логічним кроком у реалізації стратегії лідерства «Київстар» на ринку послуг фіксованого зв’язку в Україні. Синергія команд та експертизи двох компаній, а також інвестиційні можливості «Київстар» дозволять забезпечити абонентам якісно новий рівень сервісу як у сфері телекомунікацій, так і в доступі до цифрових продуктів “Київстар”», — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор «Київстар».

Однією з умов угоди є збереження колективу Shtorm. Понад 100 фахівців — інженери, проєктувальники та спеціалісти центру обслуговування — й надалі відповідатимуть за підтримку мережі та обслуговування абонентів у Кіровоградській області, поповнивши команду «Київстар».

Купівля Shtorm — не перший крок «Київстар» у цьому напрямі. Ще у вересні 2024 року оператор придбав бориспільського інтернет-провайдера LanTrace за 2 мільйони доларів. LanTrace надає послуги фіксованого інтернету в кількох десятках населених пунктів Київської області. Отже, «Київстар» послідовно нарощує присутність у сегменті фіксованого зв’язку, поглинаючи регіональних гравців.

«Київстар» планує й надалі вкладати кошти в цифрову розбудову країни, розвиток мереж і впровадження нових сервісів. Таким чином оператор продовжує трансформацію в національного цифрового оператора нового покоління.