«Київстар» придбав регіонального інтернет-провайдера Shtorm

Новини
«ІСП ШТОРМ» (бренд Shtorm)

«Київстар», національний оператор електронних комунікацій, придбав регіонального інтернет-провайдера ТОВ «ІСП ШТОРМ» (бренд Shtorm). Про це повідомляє пресслужба компанії.

Угода вписується в стратегічний курс «Київстар» на зміцнення позицій у сегменті фіксованого зв’язку. Придбання дасть змогу розширити зону покриття й забезпечити абонентам надійніший доступ до інтернету в регіонах, що потерпають від проблем з енергопостачанням.

- Реклама -

Shtorm працює в Кіровоградській області — охоплює Кропивницький, Олександрію та 132 навколишні населені пункти. Провайдер використовує технології пасивних оптичних мереж (PON), «оптика до будівлі» (FTTB) і бездротового широкосмугового доступу (WiMAX), а його абонентська база налічує понад 50 тисяч підключень.

Після інтеграції в екосистему «Київстар» абоненти Shtorm матимуть доступ до ширшого переліку телекомунікаційних і цифрових послуг, а також до пакетних пропозицій та програм лояльності оператора. Своєю чергою, мережева інфраструктура Shtorm розширить технічні можливості «Київстар» у регіоні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Це придбання є логічним кроком у реалізації стратегії лідерства «Київстар» на ринку послуг фіксованого зв’язку в Україні. Синергія команд та експертизи двох компаній, а також інвестиційні можливості «Київстар» дозволять забезпечити абонентам якісно новий рівень сервісу як у сфері телекомунікацій, так і в доступі до цифрових продуктів “Київстар”», — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор «Київстар».

Однією з умов угоди є збереження колективу Shtorm. Понад 100 фахівців — інженери, проєктувальники та спеціалісти центру обслуговування — й надалі відповідатимуть за підтримку мережі та обслуговування абонентів у Кіровоградській області, поповнивши команду «Київстар».

Купівля Shtorm — не перший крок «Київстар» у цьому напрямі. Ще у вересні 2024 року оператор придбав бориспільського інтернет-провайдера LanTrace за 2 мільйони доларів. LanTrace надає послуги фіксованого інтернету в кількох десятках населених пунктів Київської області. Отже, «Київстар» послідовно нарощує присутність у сегменті фіксованого зв’язку, поглинаючи регіональних гравців.

«Київстар» планує й надалі вкладати кошти в цифрову розбудову країни, розвиток мереж і впровадження нових сервісів. Таким чином оператор продовжує трансформацію в національного цифрового оператора нового покоління.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Подкасти вперше обігнали розмовне радіо за популярністю в США

За підсумками IV кварталу 2025 року подкасти вперше обігнали розмовне радіо в США, здобувши 40% часу прослуховування аудіо.
Новини

Viber запустив ШІ-функцію для вдосконалення повідомлень

Viber запустив ШІ-інструмент для редагування повідомлень: виправляє помилки, коригує тон і перекладає текст ще до надсилання в чат.
Новини

«Укртелеком» приєднався до ETIS — європейської спільноти телеком-операторів

«Укртелеком» став членом ETIS — європейської спільноти телеком-операторів, що об'єднує провідних гравців галузі для обміну досвідом.
Новини

Microsoft залучає Starlink для інтернетизації важкодоступних регіонів світу

Microsoft і Starlink під'єднають сільські райони до інтернету, аби залучити нові громади до цифрової економіки та глобальної системи ШІ.
Новини

Internet Archive досяг позначки в один трильйон збережених веб-сторінок

Internet Archive подолав позначку у трильйон збережених веб-сторінок — результат майже трьох десятиліть безперервного архівування інтернету.