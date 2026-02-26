Канал Newsmax Ukraine презентують 27 лютого на закритому заході

Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

27 лютого в Києві відбудеться закрита презентація телеканалу Newsmax Ukraine — журналістів на захід не запрошують. Про це «Детектору медіа» повідомила генеральна продюсерка каналу Людмила Немиря.

За її словами, захід матиме консультативний характер. «Я просто збираю запрошених експертів, щоб порадитись, подумати про деякі важливі речі, а потім вже ми зможемо розповісти деталі», — пояснила Немиря. Подробиці після зустрічі вона пообіцяла розкрити з наступного тижня. Джерела «Детектора медіа» уточнюють, що захід відбудеться в одному з київських готелів.

Запрошення на захід Newsmax Ukraine
Фото: «Детектор медіа»

Немиря — журналістка й медіаменеджерка, яка відповідатиме за стратегію розвитку каналу, редакційну політику та його діяльність загалом. Тим часом канал уже розпочав юридичне оформлення — документи на реєстрацію подано до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (Нацради), де зараз і очікують на рішення.

Після реєстрації канал зможе мовити через інтернет-платформи, супутник і кабельні мережі. Для мовлення в цифровому ефірі та на обмеженому радіочастотному ресурсі знадобиться окрема ліцензія.

Нагадаємо, 9 лютого 2026 року американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск українського підрозділу — Newsmax Ukraine. Канал базуватиметься в Києві й вироблятиме оригінальний контент для глядачів в Україні, Східній Європі та інших країн регіону. Початок мовлення заплановано на весну 2026 року.

Редакція Mediasat
