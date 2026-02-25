«Укртелеком» став повноправним членом ETIS — європейської спільноти професіоналів телекомунікаційної галузі, що об’єднує провідних операторів зв’язку для обміну досвідом і спільного пошуку рішень у розвитку цифрової інфраструктури. Про це редакції Mediasat повідомили у пресслужбі оператора.

Членство в ETIS відкриває «Укртелекому» доступ до широкої мережі галузевих контактів. Компанія братиме участь у тематичних робочих групах, спільних ініціативах у сфері бенчмаркінгу — зокрема в межах програми TeBIT — і профільних заходах спільноти.

Вступ відбувається тоді, коли телеком-індустрія працює в умовах підвищених безпекових ризиків і стрімких технологічних змін. Відтак стійкість мереж, безперервність сервісів, кіберзахист і здатність швидко відновлювати інфраструктуру набувають особливого значення для всієї галузі.

Саме тому «Укртелеком» має вагому перевагу — практичний досвід роботи в екстремальних умовах. Упродовж кількох років повномасштабної війни компанія підтримує стабільну роботу мережі, відновлює пошкоджену інфраструктуру й забезпечує зв’язок у найскладніших ситуаціях. Цей досвід стане важливим внеском у спільний професійний діалог у межах ETIS.

«Стійкість у телекомунікаціях — це не лише про технології, а й про відповідальність», — наголосив генеральний директор «Укртелекому» Юрій Курмаз. За його словами, членство в організації дасть змогу ділитися набутим досвідом підтримки та відновлення критичної інфраструктури в екстремальних умовах, а також разом із європейськими партнерами посилювати безпечну й надійну цифрову інфраструктуру Європи.

Вступ до ETIS — черговий крок «Укртелекому» до глибшої інтеграції в європейський телекомунікаційний простір. Раніше, 1 липня 2025 року, генеральна асамблея Connect Europe ухвалила рішення про прийняття компанії до асоціації — «Укртелеком» став її 43-м учасником і першою українською компанією в організації, що об’єднує таких галузевих лідерів, як British Telecom, Telefonica та Orange.