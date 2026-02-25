26 березня 2026 року «Київстар» вимкне 3G у кількох населених пунктах Рівненської, Івано-Франківської, Миколаївської та Харківської областей. Вивільнені частоти оператор спрямує на розвиток 4G, що поліпшить швидкість і якість мобільного інтернету. Про це йдеться у повідомленні на сайті оператора.

Рішення відповідає довгостроковій стратегії розвитку телекомунікаційної інфраструктури компанії. «Київстар» послідовно виводить з експлуатації застарілі технології — так само роблять провідні мобільні оператори світу. Своєю чергою модернізація мережі готує інфраструктуру до запуску 5G.

Найбільше змін торкнеться Харківської та Миколаївської областей. На Харківщині 3G вимкнуть у Харкові, Люботині, Дергачах, Мерефі, Високому, Пісочині та Харківському районі. У Миколаївській області перехід відбудеться у Вознесенському й Первомайському районах, Миколаєві, Очакові, Коблевому та Миколаївському районі.

На заході країни зміни охоплять Рівненську та Івано-Франківську області. У Рівненській 3G вимкнуть у Вараші, Володимирці, Вараському й Сарненському районах. На Івано-Франківщині зміни стосуватимуться Дубовиці.

На цьому модернізація мережі не зупиняється. З 21 квітня 2026 року «Київстар» проведе наступний етап відключення 3G — на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині та Полтавщині.