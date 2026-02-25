UARU

Paramount покращила пропозицію про купівлю Warner Bros. Discovery до $31 за акцію

Paramount та Warner Bros.
Paramount Skydance покращила умови придбання Warner Bros. Discovery (WBD) — тепер компанія пропонує $31 за акцію замість попередніх $30, що може витіснити Netflix із боротьби за медіагіганта. Про це пише Bloomberg.

Рада директорів WBD вже визнала, що нова пропозиція може виявитися вигіднішою за угоду зі стрімінговим сервісом Netflix. Нагадаємо: у грудні 2025 року WBD погодилася продати кіно- й телестудії та бізнес HBO компанії Netflix за $27,75 за акцію — загалом близько $82,7 млрд включно з боргом. За тією угодою кабельні активи Warner Bros., зокрема телеканали CNN і TNT, мали виділити в окрему незалежну компанію.

Paramount не лише підвищила ціну, а й пом’якшила умови угоди. Компанія пропонує $31 за акцію готівкою з додатковими виплатами в разі затримки закриття угоди, зобов’язується сплатити $7 млрд відступних у разі її зриву і покрити $2,8 млрд, які WBD має виплатити Netflix як компенсацію за відмову від злиття. Крім того, Paramount погодилася дати Warner Bros. змогу самостійно вести бізнес аж до завершення угоди. Фінансову основу забезпечує особиста гарантія засновника Oracle Ларрі Еллісона — батька Девіда Еллісона — на суму $40,4 млрд.

Рада директорів WBD остаточного рішення ще не ухвалила. Якщо вона визнає пропозицію Paramount вигіднішою, Netflix матиме чотири дні на відповідь. Наразі стрімінговий сервіс ситуацію не прокоментував. Раніше виконавчий директор Netflix Тед Сарандос в інтерв’ю Бі-Бі-Сі відмовився відповідати на запитання про можливе підвищення ставок, зазначивши лише, що компанія «завжди була дуже дисциплінованим покупцем». 20 березня WBD проведе позачергові збори акціонерів, яким раніше рекомендувала підтримати злиття з Netflix.

Тим часом обидві пропозиції привернули увагу американських законодавців. На слуханнях у Вашингтоні конгресмени порушували питання можливої монополізації ринку, наслідків для кінотеатральної галузі та зростання цін для споживачів. Окремо конгресмени-демократи звернули увагу на зв’язки родини Еллісон з адміністрацією президента Трампа.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
