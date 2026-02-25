Microsoft залучає Starlink для інтернетизації важкодоступних регіонів світу

Microsoft уклала партнерство з оператором супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX, аби розширити доступ до інтернету в сільських і важкодоступних районах світу. Ініціатива передбачає інтеграцію низькоорбітального супутникового зв’язку з наземними широкосмуговими мережами. Мета — залучити нові громади до цифрової економіки та глобальної системи штучного інтелекту (ШІ), повідомляє пресслужба Microsoft.

Центральним елементом співпраці є програма в Кенії, де Microsoft разом зі Starlink і місцевим провайдером Mawingu Networks планує під’єднати 450 громадських центрів у недостатньо охоплених регіонах. Йдеться, зокрема, про фермерські кооперативи, центри агрегації та точки доступу до мережевих технологій. Супутниковий широкосмуговий зв’язок поєднується тут із навчанням цифрових навичок і хмарними сервісами ШІ, спрямованими передусім на підтримку агропромислового сектора та доступ до ринків.

Відмінність нинішнього підходу — акцент на фінансово стійких моделях на рівні громад, а не лише на розширенні покриття. За словами Microsoft, це відповідає національним пріоритетам розвитку країн-партнерів. Відтак ініціатива виходить за межі суто технічного проєкту й набуває ознак довгострокової стратегії цифрового залучення.

Зусилля Microsoft у напрямі цифрового доступу вже перевищили початкові плани. Ще у 2022 році компанія поставила мету під’єднати до інтернету 250 млн людей до кінця 2025 року, а фактично охопила понад 299 млн користувачів у всьому світі. На наступному етапі Microsoft має намір перенести акцент з нарощування покриття на впровадження практичних рішень на основі ШІ в регіонах зі слабкою інфраструктурою.

Партнерство відображає ширшу галузеву тенденцію — перехід до гібридних моделей під’єднання, що поєднують наземні оптоволоконні мережі, бездротовий зв’язок і низькоорбітальні супутники. Великі хмарні провайдери та супутникові оператори дедалі частіше розглядають доступ до інтернету як базову інфраструктуру для цифрового суверенітету й економічного зростання в епоху ШІ. Про масштаб попиту свідчать і показники самого Starlink — сервіс уже налічує понад 10 млн активних абонентів у 160 країнах і регіонах світу.