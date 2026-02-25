UARU

Internet Archive досяг позначки в один трильйон збережених веб-сторінок

Новини
Internet Archive

Некомерційний цифровий архів Internet Archive подолав історичну позначку — трильйон збережених веб-сторінок. За цим досягненням — майже три десятиліття безперервної роботи з архівування інтернет-контенту, повідомляє Popular Science.

Організацію засновано 1996 року з місією формувати «постійний літопис еволюції інтернету». Спеціалізовані пошукові роботи автоматично обходять загальнодоступні сайти, а користувачі завантажують матеріали самостійно — від рідкісних книг до аудіозаписів. Потреба в такій роботі очевидна — цифровий контент надзвичайно недовговічний і зникає, щойно хтось перестає його підтримувати.

Нині сховище налічує понад 866 млрд веб-сторінок і близько 41 млн текстових матеріалів. Щодня архів поповнюється приблизно на 500 млн сторінок, а загальний обсяг даних уже сягнув 100 тис. терабайтів.

Утім, проєкт має серйозну проблему. Великі медіакомпанії дедалі частіше закривають доступ до свіжих публікацій — вони побоюються, що матеріали використають для навчання генеративних систем штучного інтелекту (ШІ). Це суттєво ускладнює архівування сучасного вебу й загрожує збереженню цифрової спадщини.

В Internet Archive, проте, дивляться в майбутнє з оптимізмом. Там сподіваються, що питання доступу до контенту врегулюється, а проєкт зможе іти вперед — назустріч другому трильйону збережених сторінок.

Редакція Mediasat
