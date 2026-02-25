Google з’єднає чотири континенти підводними оптоволоконними кабелями

Google анонсувала запуск проєкту підводних ліній зв’язку America-India Connect, метою якого є об’єднання чотирьох континентів єдиною мережевою інфраструктурою. Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Проєкт є частиною п’ятирічної інвестиційної програми Google в Індії загальним обсягом $15 млрд, спрямованої на розбудову інфраструктури штучного інтелекту (ШІ). Про ці вкладення компанія оголосила восени 2025 року, передбачивши зокрема створення центру ШІ у Вішакхапатнамі. Саме це місто на східному узбережжі Індії стане головним вузлом проєкту — тут збудують міжнародний підводний шлюз у партнерстві з місцевими компаніями. Новий вузол дасть змогу позбутися залежності від наявних точок виходу кабелів у Мумбаї та Ченнаї.

У межах проєкту прокладуть три нові підводні маршрути — до Сингапуру, Південної Африки та Австралії. Їх доповнять чотири волоконно-оптичні маршрути між США та Індією, що підвищать пропускну здатність і стійкість мережі в Південній півкулі.

Один із ключових напрямів — прямий волоконно-оптичний маршрут між Вішакхапатнамом і Південною Америкою. Разом із підводними системами Equiano та Nuvem він утворить резервний високошвидкісний коридор між східним узбережжям Америки та Індією в обхід півдня Африки. Своєю чергою маршрут Вішакхапатнам — Сингапур у парі із системами Bosun і Tabua з’єднає Індію із західним узбережжям Америки через Австралію.

Ще один напрям — пряме оптоволоконне з’єднання між Мумбаєм і Західною Австралією за підтримки систем TalayLink і Honomoana. Цей маршрут доповнить підводні кабелі Blue, Raman і Sol, які разом утворять коридор передачі даних від східного узбережжя Америки через Червоне море до Мумбаю.

Водночас Google разом з урядом Індії розвивають платформу дистанційного навчання iGOT Karmayogi. Вона надає держслужбовцям доступ до освітніх інструментів на базі ШІ. Навчальні матеріали оцифровують і структурують, перетворюючи на інформаційні активи, а потім перекладають вісімнадцятьма мовами країни.