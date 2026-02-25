Apple та Google тестують наскрізне шифрування RCS-повідомлень між iOS і Android

Apple та Google розпочали тестування наскрізного шифрування для Rich Communication Services (RCS) — сучасного стандарту обміну повідомленнями, що має замінити SMS. Завдяки новій функції листування між власниками iPhone та Android-пристроїв буде захищена так, що прочитати повідомлення зможуть лише відправник і одержувач. Про це повідомляє видання 9to5 Google.

RCS прийшов на зміну традиційним SMS і підтримує підтвердження прочитання та передавання мультимедійних файлів. Утім досі стандарт не передбачав наскрізного шифрування в міжплатформних чатах — тобто листування між iPhone та Android-пристроями залишалося потенційно вразливим для перехоплення.

Apple додала підтримку RCS у 2024 році з виходом iOS 18. Тоді ж користувачі отримали змогу бачити індикатор набору тексту, підтвердження прочитання й надсилати мультимедійні файли у чатах з Android. У березні 2025 року компанія оголосила про намір запровадити наскрізне шифрування для RCS — і нинішнє тестування є практичним втіленням цього наміру.

Саме цю прогалину й усувають компанії. Раніше Apple використовувала власний протокол iMessage, який шифрував листування лише між пристроями Apple, тоді як RCS-повідомлення на адресу Android такого захисту не мали. Нинішня ініціатива обох компаній фактично змінює підхід до безпеки міжплатформного спілкування.

Наразі функцію ввімкнено для частини учасників програми попереднього доступу iOS. Жодна з компаній не називає точних термінів виходу оновлення для широкої аудиторії, проте активне тестування свідчить про близький повноцінний запуск. Фахівці з кібербезпеки давно вказували на відсутність шифрування в стандартних RCS-з’єднаннях між різними платформами, тож обидві компанії нарешті відреагували на тривалі застереження галузі.