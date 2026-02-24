Panasonic передає китайській Skyworth бізнес з продажу телевізорів у Європі та США

Японська корпорація Panasonic передає китайському виробнику електроніки Skyworth увесь бізнес із продажу телевізорів на ринках Європи та Сполучених Штатів Америки (США). Партнерство, яке видання Nikkei характеризує як «всебічне», набере чинності з квітня 2026 року — фінансові умови угоди сторони не розкривають.
За умовами домовленості, Skyworth перебере під свій контроль усі операції Panasonic у цих регіонах — зокрема маркетинг і логістику. Panasonic своєю чергою зосередиться на внутрішньому японському ринку та розширить асортимент техніки преміального цінового сегмента. Тим самим компанія виходить із масового телевізійного ринку на Заході.
Угода відповідає ширшій тенденції серед японських виробників електроніки, які поступово скорочують присутність у сегменті телевізорів через загострення конкуренції з боку китайських гравців. Panasonic раніше вже зменшила обсяги виробництва в цьому напрямі, тож нинішня передача бізнесу стала логічним продовженням обраного курсу.
Схожим шляхом пішла й Sony. У січні 2026 року вона виділила підрозділ із виробництва та продажу телевізорів і домашніх аудіосистем у самостійну структуру, яка стане спільним підприємством із китайською компанією TCL Electronics Holdings. Відтак одразу два провідні японські бренди передають управління телевізійним бізнесом на Заході китайським партнерам.