Opera запустила Web Rewind — інтерактивний архів з хронікою розвитку інтернету від 1995 року

Розробники браузера Opera запустили портал Web Rewind — інтерактивний ресурс, що дає змогу простежити розвиток інтернету від 1995 року. Про це йдеться в анонсі на сайті Opera.

Web Rewind з’явився з нагоди ювілею: 2026 року Opera відзначає 30-річчя. Портал пропонує зануритися в цифрову історію й відтворити дух різних епох всесвітньої павутини.

Ресурс побудований як інтерактивний архів із хронологічним поділом за роками. Кожен рік супроводжує озвучений опис ключових подій — від dial-up з’єднань і комп’ютерів із дискетами до появи Google, MySpace і Twitter. Так відвідувачі можуть побачити, як формувалися звичні сьогодні цифрові сервіси й технології.

Особливість Web Rewind — безпосередня взаємодія з об’єктами кожної епохи. Зокрема, в розділі 1995 року можна натискати клавіші на клавіатурі, переміщати мишку чи обертати корпус комп’ютера. Це перетворює перегляд архіву на повноцінне занурення, а не просто ознайомлення зі статичними матеріалами.

Архів доступний на web-rewind.com, де для кожного року є окрема сторінка — наприклад, web-rewind.com/1996 або web-rewind.com/1997.