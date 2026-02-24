lifecell запроваджує сервіс жестового перекладу у власних магазинах

З лютого 2026 року lifecell запустив пілотний проєкт із перекладу жестової мови в роздрібних магазинах мережі. Партнером ініціативи стало Українське товариство глухих (УТОГ), повідомляє пресслужба оператора.

Завдяки сервісу клієнти з порушеннями слуху та мовлення можуть отримувати повноцінні консультації щодо продуктів і послуг оператора під час відвідування магазину. Послуга безплатна — lifecell централізовано фінансує доступ до платформи й забезпечує її роботу в магазинах.

На першому етапі пілот охоплює п’ять торгових точок у різних регіонах країни — у Києві (пл. Бессарабська, 2), Львові (вул. Личаківська, 72), Одесі (вул. Грецька, 50), Дніпрі (вул. Виконкомівська, 7) та Харкові (вул. Академіка Павлова, 323а). У кожному з цих магазинів розміщено спеціальну візуальну комунікацію з інформацією про сервіс.

Скористатися послугою просто. Відвідувачу достатньо звернутися до продавця, який через QR-код заходить на платформу УТОГ, авторизується й обирає вільного перекладача. Спілкування відбувається через Viber або WhatsApp — відвідувач ставить запитання жестовою мовою, перекладач передає їх продавцю, а продавець так само відповідає через перекладача.

Цей сервіс — частина ширшої роботи lifecell зі створення безбар’єрного середовища в магазинах. Компанія також навчає персонал з урахуванням потреб клієнтів з інвалідністю, адаптує торгові зали для зручного пересування та впроваджує тактильну навігацію й інформаційні матеріали шрифтом Брайля.

Після завершення пілоту lifecell планує оцінити результати й розглянути можливість поширення сервісу на інші магазини мережі.

Раніше Mediasat повідомляв, що lifecell також готує біометричний вхід у застосунок My lifecell.