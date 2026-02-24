UARU

UARU

lifecell запроваджує сервіс жестового перекладу у власних магазинах

Новини
lifecell спільно з УТОГ запустив пілотний сервіс жестового перекладу

З лютого 2026 року lifecell запустив пілотний проєкт із перекладу жестової мови в роздрібних магазинах мережі. Партнером ініціативи стало Українське товариство глухих (УТОГ), повідомляє пресслужба оператора.

Завдяки сервісу клієнти з порушеннями слуху та мовлення можуть отримувати повноцінні консультації щодо продуктів і послуг оператора під час відвідування магазину. Послуга безплатна — lifecell централізовано фінансує доступ до платформи й забезпечує її роботу в магазинах.

- Реклама -

На першому етапі пілот охоплює п’ять торгових точок у різних регіонах країни — у Києві (пл. Бессарабська, 2), Львові (вул. Личаківська, 72), Одесі (вул. Грецька, 50), Дніпрі (вул. Виконкомівська, 7) та Харкові (вул. Академіка Павлова, 323а). У кожному з цих магазинів розміщено спеціальну візуальну комунікацію з інформацією про сервіс.

Скористатися послугою просто. Відвідувачу достатньо звернутися до продавця, який через QR-код заходить на платформу УТОГ, авторизується й обирає вільного перекладача. Спілкування відбувається через Viber або WhatsApp — відвідувач ставить запитання жестовою мовою, перекладач передає їх продавцю, а продавець так само відповідає через перекладача.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Цей сервіс — частина ширшої роботи lifecell зі створення безбар’єрного середовища в магазинах. Компанія також навчає персонал з урахуванням потреб клієнтів з інвалідністю, адаптує торгові зали для зручного пересування та впроваджує тактильну навігацію й інформаційні матеріали шрифтом Брайля.

Після завершення пілоту lifecell планує оцінити результати й розглянути можливість поширення сервісу на інші магазини мережі.

Раніше Mediasat повідомляв, що lifecell також готує біометричний вхід у застосунок My lifecell.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Opera запустила Web Rewind — інтерактивний архів з хронікою розвитку інтернету від 1995 року

З нагоди 30-річчя браузера Opera команда розробників запустила Web Rewind — інтерактивний архів, що охоплює понад 30 років розвитку інтернету.
Новини

Apple запатентувала чохол для iPhone, який покращує супутниковий зв’язок

Apple подала патентну заявку на чохол для iPhone і iPad, який завдяки фазованій антенній решітці покращує супутниковий зв'язок.
Новини

«Факти тижня» відзначають 20-річчя в ефірі

Програма «Факти тижня» відзначає 20-річчя — за цей час в ефір вийшло 900 випусків, а аудиторія сягала 6 млн глядачів щонеділі.
Новини

Кабмін перейняв управління «Мультимедійною платформою іномовлення України»

Кабмін підпорядкував собі ДП «МПІУ» — держпідприємство, що об'єднує телеканали українського іномовлення «FreeДОМ», UATV, The Gaze і «Дім».
Новини

Європа розробляє лазерний комплекс для захисту супутників від космічного сміття

ЄКА перейшло до фази проєктування лазерного комплексу OMLET, який змінюватиме траєкторію космічного сміття та захищатиме супутники від зіткнень.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати