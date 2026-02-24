Власники смарт-телевізорів на платформі Google TV натрапили на неприємний збій — після додавання штучного інтелекту (ШІ) Gemini пошук на частині пристроїв почав працювати некоректно. Про це пише Android Authority.

Google почала впроваджувати Gemini на пристроях із Google TV у вересні 2025 року. Першими підтримку ШІ-асистента отримали телевізори TCL QM9K, відтак оновлення поширилося на інші пристрої. Попри намір зробити Gemini корисним доповненням платформи, для частини користувачів він став джерелом проблем.

- Реклама -

Під час початкового налаштування Gemini телевізор послідовно показує кілька екранів. На першому пояснюється, що це за функція і для чого вона призначена. Далі система пропонує дозволити пошук серед персональних даних із «Google Фото», «Календаря» та інших сервісів. На завершення треба обрати голос асистента. Саме на цьому етапі, судячи з усього, й виникає збій — система чомусь повертає користувача на початок налаштування щоразу, коли той намагається скористатися пошуком.

Один із користувачів форуму Reddit оприлюднив відеозапис, що наочно показує проблему. На ньому видно, як телевізор потрапляє у нескінченне коло під час спроби знайти застосунок — натискання кнопки пошуку щоразу відкриває екран налаштування Gemini. Причому результат однаковий — незалежно від того, чи дає користувач згоду на персоналізований пошук, чи відмовляється.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Схожі скарги надійшли й від інших власників пристроїв із Google TV. Як тимчасовий вихід один із користувачів запропонував відкотити оновлення Google TV до попередньої версії. Google офіційно ситуацію поки що не прокоментувала.