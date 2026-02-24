Власники смарт-телевізорів на платформі Google TV натрапили на неприємний збій — після додавання штучного інтелекту (ШІ) Gemini пошук на частині пристроїв почав працювати некоректно. Про це пише Android Authority.
Google почала впроваджувати Gemini на пристроях із Google TV у вересні 2025 року. Першими підтримку ШІ-асистента отримали телевізори TCL QM9K, відтак оновлення поширилося на інші пристрої. Попри намір зробити Gemini корисним доповненням платформи, для частини користувачів він став джерелом проблем.
Під час початкового налаштування Gemini телевізор послідовно показує кілька екранів. На першому пояснюється, що це за функція і для чого вона призначена. Далі система пропонує дозволити пошук серед персональних даних із «Google Фото», «Календаря» та інших сервісів. На завершення треба обрати голос асистента. Саме на цьому етапі, судячи з усього, й виникає збій — система чомусь повертає користувача на початок налаштування щоразу, коли той намагається скористатися пошуком.
Один із користувачів форуму Reddit оприлюднив відеозапис, що наочно показує проблему. На ньому видно, як телевізор потрапляє у нескінченне коло під час спроби знайти застосунок — натискання кнопки пошуку щоразу відкриває екран налаштування Gemini. Причому результат однаковий — незалежно від того, чи дає користувач згоду на персоналізований пошук, чи відмовляється.
Схожі скарги надійшли й від інших власників пристроїв із Google TV. Як тимчасовий вихід один із користувачів запропонував відкотити оновлення Google TV до попередньої версії. Google офіційно ситуацію поки що не прокоментувала.