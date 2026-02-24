UARU

UARU

Gemini спричинив збій у роботі пошуку на смарт-телевізорах з Google TV

Новини
Gemini з'явився на телевізорах Google TV

Власники смарт-телевізорів на платформі Google TV натрапили на неприємний збій — після додавання штучного інтелекту (ШІ) Gemini пошук на частині пристроїв почав працювати некоректно. Про це пише Android Authority.

Google почала впроваджувати Gemini на пристроях із Google TV у вересні 2025 року. Першими підтримку ШІ-асистента отримали телевізори TCL QM9K, відтак оновлення поширилося на інші пристрої. Попри намір зробити Gemini корисним доповненням платформи, для частини користувачів він став джерелом проблем.

- Реклама -

Під час початкового налаштування Gemini телевізор послідовно показує кілька екранів. На першому пояснюється, що це за функція і для чого вона призначена. Далі система пропонує дозволити пошук серед персональних даних із «Google Фото», «Календаря» та інших сервісів. На завершення треба обрати голос асистента. Саме на цьому етапі, судячи з усього, й виникає збій — система чомусь повертає користувача на початок налаштування щоразу, коли той намагається скористатися пошуком.

Один із користувачів форуму Reddit оприлюднив відеозапис, що наочно показує проблему. На ньому видно, як телевізор потрапляє у нескінченне коло під час спроби знайти застосунок — натискання кнопки пошуку щоразу відкриває екран налаштування Gemini. Причому результат однаковий — незалежно від того, чи дає користувач згоду на персоналізований пошук, чи відмовляється.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Схожі скарги надійшли й від інших власників пристроїв із Google TV. Як тимчасовий вихід один із користувачів запропонував відкотити оновлення Google TV до попередньої версії. Google офіційно ситуацію поки що не прокоментувала.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Panasonic передає китайській Skyworth бізнес з продажу телевізорів у Європі та США

Японська Panasonic передає китайській Skyworth бізнес з продажу телевізорів у Європі та США. Партнерство стартує з квітня 2026 року.
Новини

lifecell запроваджує сервіс жестового перекладу у власних магазинах

З лютого 2026 року lifecell тестує сервіс жестового перекладу у п'яти магазинах — у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові.
Новини

Opera запустила Web Rewind — інтерактивний архів з хронікою розвитку інтернету від 1995 року

З нагоди 30-річчя браузера Opera команда розробників запустила Web Rewind — інтерактивний архів, що охоплює понад 30 років розвитку інтернету.
Новини

Apple запатентувала чохол для iPhone, який покращує супутниковий зв’язок

Apple подала патентну заявку на чохол для iPhone і iPad, який завдяки фазованій антенній решітці покращує супутниковий зв'язок.
Новини

«Факти тижня» відзначають 20-річчя в ефірі

Програма «Факти тижня» відзначає 20-річчя — за цей час в ефір вийшло 900 випусків, а аудиторія сягала 6 млн глядачів щонеділі.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати